Неразорвавшийся кассетный боеприпас был найден на участке водной поверхности на территории пляжей, которые были атакованы стороной ВСУ 23 июня. О находке информировала пресс-служба МЧС России.
Узкую и незамерзающую полузамкнутую акваторию эстуарного типа в Чёрном море на данный момент исследуют сотрудники МЧС РФ. К месту также подключены работники, осуществляющие работы под водой в водолазном оборудовании и имеющие доступ к реализации водолазных спусков в установленном порядке. Обследование производиться на территории песчаного пляжа "Учкуевка", считающегося одним из лучших в Севастополе по причине чистоты воды и современной инфраструктуры. Помимо этого, специалистов задействовали и на пляже "Любимовка", расположенном в одноимённом посёлке и относящемся к этому же городу на юго-западе Крымского полуострова.
На пляжах был обнаружен неразорвавшийся кассетный боеприпас, из которого при разрыве выходят суббоеприпасы меньшего размера. Специалисты собираются ликвидировать найденный объект.
Как сообщается, на сегодняшний день были проведены проверки уже на нескольких гектарах морского дна. На этом специалисты не собираются останавливаться. Помимо этого, работники, которые осуществляют безопасное хранение, обращение и работу пиротехники и соответствующего оборудования, также проводили работы в местности, атакованной ВСУ.
Фото: Panoramio / Vadim Indeikin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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