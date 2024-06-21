Посол РФ в Сеуле Григорий Зиновьев заявил первому замминистра МИД Южной Кореи Ким Хон Гюну, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран и не нарушает международное право.

Как сообщил МИД Южной Кореи, Ким Хон Гюн в пятницу вызвал Зиновьева и выразил "серьёзную позицию" южнокорейского правительства по поводу недавнего визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, по итогам которого Россия и Северная Корея подписали "Договор о всеобъемлющих стратегических партнерских отношениях", включающий статью о военной взаимопомощи в случае агрессии против одной из сторон.

Зиновьев прибыл в МИД около 13:57 (7:57 мск) и покинул здание около 14:30 (8:30 мск).

Ким Хон Гюн настоятельно призвал Россию немедленно прекратить военное сотрудничество с Северной Кореей и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что поддержка Северной Кореи со стороны РФ как постоянного члена СБ ООН нарушает резолюции Совета и угрожает безопасности Южной Кореи, что негативно скажется на российско-корейских отношениях. Чиновник отметил, что Сеул будет "решительно противодействовать" любым действиям, угрожающим безопасности страны, совместно с международным сообществом.

"Со своей стороны Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации. Отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права, содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове", — говорится в ответном заявлении посольства РФ.

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Фото: dokdo-takeshima.com/Ulleungdont (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).