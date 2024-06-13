Российские автосервисы стали всё чаще использовать отечественные неоригинальные запчасти для ремонта автомобилей, включая иномарки. Это связано с возникшими проблемами с поставками импортных компонентов.
В основном используются кузовные элементы, такие как бамперы и фары, которые зачастую превосходят иностранные аналоги по качеству. Российские производители получают государственную поддержку, что способствует снижению зависимости от европейских брендов и меняет восприятие качества отечественных товаров среди потребителей.
Сегодня отечественные запчасти занимают около 10% рынка, и ожидается, что их доля будет расти за счёт ухода иностранных компаний и более низкой стоимости продукции, сообщает За Рулем.
Фото: flickr.com/Iain Cameron (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Варшава обеспокоена перемещением ЗРК Patriot
Информация, появившаяся в средствах массовой информации о возможной передаче установленных в Польше американских зенитных ракетных систем Patriot на Украину, вызывает беспокойство в Варшаве, заявил руководитель Бюро национальной безопасности Яцек Севера в ходе интервью на радиостанции Zet.
Власти Дании отпустили ранее подозреваемую в шпионаже россиянку
Датские власти после допроса освободили гражданку России, которую подозревали в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщило российское посольство в Дании, подчеркнув, что дипломатов никто не уведомлял о задержании женщины.
Врач Щербакова: на слух влияют шум, алкоголь и курение
Врач-сурдолог Яна Щербакова предложила два метода для самостоятельной оценки слуха в домашних условиях.
В России ускорили работу нейросетей для моделирования молекул лекарств
Российские исследователи обнаружили, что применение классических алгоритмов обучения с подкреплением может значительно ускорить и повысить эффективность работы генеративных потоковых сетей (GFlowNets), используемых в разработке новых лекарств и решении задач комбинаторной оптимизации.