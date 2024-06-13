Российские автосервисы стали всё чаще использовать отечественные неоригинальные запчасти для ремонта автомобилей, включая иномарки. Это связано с возникшими проблемами с поставками импортных компонентов.

В основном используются кузовные элементы, такие как бамперы и фары, которые зачастую превосходят иностранные аналоги по качеству. Российские производители получают государственную поддержку, что способствует снижению зависимости от европейских брендов и меняет восприятие качества отечественных товаров среди потребителей.

Сегодня отечественные запчасти занимают около 10% рынка, и ожидается, что их доля будет расти за счёт ухода иностранных компаний и более низкой стоимости продукции, сообщает За Рулем.

Фото: flickr.com/Iain Cameron (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)