Россия и Китай укрепляют своё влияние на Африке, в то время как США, по мнению бывшего командующего войсками НАТО в Европе, отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса, лишены ясной стратегии и продолжают утрачивать геополитическое преимущество на континенте.