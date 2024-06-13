Для подготовки автомобиля к долгому летнему путешествию важно провести тщательную диагностику. Технический директор Fit Service Никита Родионов порекомендовал посетить сертифицированное СТО для проверки ходовой части, рулевого управления, тормозной системы и двигателя.
Современная диагностика имитирует дорожные нагрузки, позволяя оценить способность автомобиля выдержать путешествие. Важно также проверить развал-схождение, освещение, аккумулятор, уровни технических жидкостей и заменить масло при необходимости.
Рекомендуется взять дополнительное масло, проверить кондиционер, ремни ГРМ, батарейки в брелоке сигнализации, запасные ключи, обновить дворники и заполнить бак.
Фото: flickr.com/Iain Cameron (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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