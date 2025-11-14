Как тренировки и курсы захватывают Ямал: какие услуги чаще всего выбирают сибиряки

Вы когда-нибудь задумывались, что жители Ямала в октябре начали искать больше услуг, связанных с ремонтом и образованием? Оказывается, в 2025 году этот тренд действительно стал заметным. По данным аналитиков сервиса "Авито Услуги", спрос на различные бытовые и образовательные услуги в ЯНАО вырос по сравнению с прошлым годом.

Ремонт и обслуживание бытовой техники — тренд года

Особое внимание заслуживает рост интереса к ремонту и обслуживанию кофемашин. Специалисты сервиса сообщают, что количество запросов на эту услугу увеличилось на 12%. Это явный показатель того, что кофемашины в домах и офисах стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

Образование и спорт на втором месте

Не менее интересным стало увеличение запросов на курсы и тренировки. Спортивные, танцевальные и образовательные программы привлекли внимание 11% больше пользователей по сравнению с 2024 годом. Это также отражает растущий интерес к саморазвитию и поддержанию физической формы среди жителей региона.

Ремонт другой бытовой техники тоже в тренде

Ремонт посудомоечных машин стал популярнее на 7%, а настройка и починка телевизоров — на 3%. Эти изменения показывают, что люди все больше ценят комфорт и не готовы мириться с поломками бытовой техники.

Технологии на подъеме

Кроме того, по данным аналитиков, по всему УрФО наблюдается рост спроса на монтаж интернет-сетей и оборудования, который составил 40% за год. Это подтверждает важность технологий в повседневной жизни и растущую потребность в качественной интернет-связи.

Что это значит?

С увеличением интереса к таким услугам в ЯНАО можно предположить, что жители региона становятся более зависимыми от бытовой техники и образовательных программ, что напрямую влияет на рынок услуг. Совсем скоро, возможно, мы увидим ещё более яркие тренды в этих сферах.