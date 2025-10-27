Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:18

Геймеры в панике: Dota 2 и Discord обрушились в Свердловской области

Пользователи по Уралу пожаловались на неполадки в Dota 2 и голосовом мессенджере Discord

Жители Свердловской области столкнулись с массовыми сбоями в работе популярных онлайн-сервисов — игры Dota 2 и голосового мессенджера Discord. О проблемах с подключением сообщили пользователи из разных районов региона.

"В Dote 2 легли сервера, не могу найти игроков для матча в игре", — рассказал один из собеседников URA. RU. По его словам, Discord также перестал загружаться.

Сбои не ограничились Уралом

Согласно данным портала DownDetector, проблемы с Dota 2 наблюдаются не только в Свердловской области, но и в Челябинской, Белгородской, Астраханской областях, а также в Краснодарском крае. Сервис Discord не работает у пользователей в Мурманской, Калининградской и Архангельской областях, а также в республике Карелия.

Не первый случай

Подобные перебои уже происходили ранее. 13 октября пользователи по всей России жаловались на проблемы со входом в свои аккаунты Steam, из-за чего не могли запускать Dota 2 и Counter-Strike 2. Тогда, по данным Downdetector, неполадки фиксировались не только в России, но и по всему миру.

