Journal of the American Heart Association (JAHA) опуликовал результаты исследования, согласно которому ряд факторов здорового образа жизни могут улучшать здоровье сердца независимо от возраста человека.
В публикации говорится, что учёные исследовали взаимосвязь между метилированием ДНК, отвечающим за функциональность генов, и состоянием сердечно-сосудистой системы человека. Для анализа использовалась шкала Life's Essential 8, которая снижала риск заболеваний сердца на 13 пунктов, если участники эксперимента поддерживали здоровый образ жизни. За испытумыми наблюдали в течение 11-14 лет.
Результаты исследования показали, что ЗОЖ приводил к улучшению прогноза выживаемости на 35-40% у тех, кто был генетически предрасположен к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Учёные сделали вывод, что функциональность генов напрямую связана со здоровым образом жизни и нормальной работой сердца.
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Фото: Freepik/pressfoto.
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