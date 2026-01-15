Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Суп из фасоли
Артём Соколов Опубликована сегодня в 14:41

Медленно тушится — быстро влюбляет: фасоль и копчёная свинина превращаются в легендарное рагу

Сербское рагу пасуль готовят из фасоли с копчёной свининой — Simply Recipes

Я всю зиму жду момента, когда можно поставить на плиту большую кастрюлю и дать ей часами томиться, наполняя дом густым, тёплым ароматом. Именно таким блюдом для меня стал пасуль — сербское фасолевое рагу с выразительным копчёным характером. В нём есть свинина, но главную роль всё же играет фасоль, медленно раскрывающая вкус. Об этом сообщает Simply Recipes.

Балканская классика для холодных дней

Пасуль относится к тем блюдам, которые создавались для неспешного приготовления и долгих зимних вечеров. В основе — фасоль, тушёная на слабом огне вместе с копчёными свиными продуктами. За счёт такого способа готовки зёрна становятся мягкими, но не развариваются, а бульон приобретает плотность и глубину. Не случайно фасоль считают универсальной основой для сытных домашних блюд: она даёт понятную структуру, хорошо впитывает вкусы и помогает собрать "настоящую" тарелку даже из простых ингредиентов.

Мясная составляющая может меняться в зависимости от того, что есть под рукой. Чаще всего используют копчёную колбасу, грудинку или ветчину. Эти ингредиенты не доминируют, а скорее подчёркивают фасоль, придавая ей дымный аромат и насыщенность. Именно поэтому пасуль нередко называют фасолевым блюдом с добавлением мяса, а не наоборот.

История знакомства с пасулем

Впервые я услышал о пасуле во время особенно суровой зимы в Нью-Йорке около десяти лет назад. Отопление в квартире работало плохо, и на плите у меня долго варилось французское касуле — типичная еда для холодов. Когда мастер по ремонту Алекс зашёл на кухню, он сразу оживился и начал рассказывать о сербском варианте фасолевого рагу, который готовят в его семье.

Он описывал блюдо, где фасоль медленно томится с колбасой и вяленой свининой, пока не становится густой и ароматной. В тот день Алекс не только починил радиатор, но и открыл для меня новый вкус. С тех пор пасуль прочно вошёл в список моих любимых зимних блюд, наряду с другими простыми фасолевыми идеями вроде салата с фасолью, который выручает, когда хочется сытно, но без долгой готовки.

Ключевые ингредиенты и зафриг

Традиционно для пасуля используют белую фасоль сорта тетовац, распространённого в Сербии. Однако каннеллини или крупная северная фасоль тоже отлично подходят и дают схожий результат. Главное правило — обязательно замочить фасоль заранее, чтобы она приготовилась равномерно и сохранила форму.

Отдельного внимания заслуживает зафриг — балканская версия ру. Эту заправку готовят отдельно и добавляют в конце тушения. Она делает рагу более густым и связывает все вкусы воедино. Этот приём считается обязательным элементом классического рецепта и отличает пасуль от многих других фасолевых супов.

Практические советы по приготовлению

Чтобы сократить время подготовки, овощи вроде лука, моркови и чеснока можно измельчить в кухонном комбайне до однородности. Для мясной части подойдёт бекон и копчёная колбаса — продукты, которые легко найти в большинстве магазинов. Если есть возможность, бекон лучше брать куском и нарезать самостоятельно.

Дополнительную глубину вкуса даёт обжаривание колбасы на жире от бекона, но этот шаг необязателен. Даже без него рагу получится насыщенным. Обычно фасоль становится мягкой примерно через полтора часа, однако более длительное тушение делает вкус ещё выразительнее. Около двух часов достаточно, чтобы фасоль оставалась целой, а бульон стал по-настоящему концентрированным.

В итоге пасуль — это не просто сытное блюдо, а пример того, как простые ингредиенты и время способны создать сложный, согревающий вкус. Он одинаково хорош как для семейного ужина, так и для неторопливого выходного, когда хочется тепла и уюта без лишней суеты.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.

