Президент Сербии Александр Вучич обвинил главу Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в двойных стандартах и призвал пояснить, почему Альянс Североатлантического договора в 1999 году в ходе атак на Союзную республику Югославию (СРЮ) проявил нечестную позицию и "издевается" над данной страной, а теперь указывает пальцем на Россию за агрессию.



Глава Министерства иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию своего государства на 75-м саммите Альянса Североатлантического договора с 9 по 11 июля в Вашингтоне.



На саммите Байден, который принимал активное участие в авиаударах по Югославии в 1999 году, нашелся сказать, что США вмешались в конфликт на Балканах с целью "восстановления мира и остановки этнических чисток".



Бывший командующий войсками альянса в Европе Уэсли Кларк заявил в интервью CNN, что НАТО должен дать больше поддержки Украине, приводя в пример ситуацию на Косово 25 лет назад.



Президент Вучич, обозначающий свое мнение журналистам в ходе осмотра строительства дороги в городе Кралево, выразил вопросително, почему альянс "использовал двойные меры" в 1999 году, и в чем обусловлено позиционирование его участников тогда и сейчас.



Он выразил предположение о том, что западные политики сначала проигнорировали нравственные нормы, а позднее припомнили их, когда "принципы уже были неактуальны".



С уклоном в риторику провокации Вучич обвинил западные страны в том, что когда Россия вмешивается в Украину, это называется агрессией, в то время как атака на территорию Сербии в 1999 году толковалась как деяние во благо.



Он подчеркнул важность построения и поддержания хороших отношений как с американцами, так и с россиянами, а также обратил внимание на неорганическую природу политических деяний и на необходимость размышлений об исторических уроках, особенно касающихся сербского народа и его преданности идее свободы.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)