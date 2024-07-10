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Сербия ответила США по поводу бомбардировок Югославии
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Сербия ответила США по поводу бомбардировок Югославии

Президент Сербия Александр Вучич реагировал на высказывания президента США Джозефа Байдена и бывшего главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларка относительно принудительных действий со стороны НАТО в отношении Союзной республики Югославии (СРЮ) в 1999 году.

Глава внешних дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите Североатлантического альянса, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

На саммите президент Джо Байден, являющийся одним из активных участников бомбардировок против СРЮ в 1999 году, отметил, что "мы вмешались в конфликт на Балканах для того, чтобы достичь мира и предотвратить этнические чистки".

В свою очередь, бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе высказал свое мнение CNN, отметив, что "альянс должен продемонстрировать большую поддержку для Украины" и приведя в пример события, произошедшие в Косово 25 лет назад.

Вучич отметил, что привлечение внимания со стороны Уэсли Кларка и президента Байдена к прошлым событиям на Балканах вызывает у него определенные чувства.

Лидер Сербии подчеркнул, что его страна не ведет и не будет вести агрессивную политику, однако не допустит, чтобы ее суверенитет был нарушен, как это происходило в 1999 году.

Сербия сегодня представляет собой серьезное и ответственное государство, стремящееся к миру, но при этом решительно защищающее свободу своего народа и независимость страны.

Эти заявления Вучич сделал в ходе беседы с журналистами во время осмотра строительства дороги в горной местности муниципалитета Кралево.

Ранее президент Сербии заявил, что аналогичные бомбардировки со стороны НАТО, как в 1999 году, технически невозможны в настоящее время благодаря обновлению ПВО армии Сербии с помощью комплексов "Панцирь-С1" и "Репеллент" из России, а также зенитного ракетного комплекса FK-3 китайского производства, поставки которого в страну начались в 2022 году.

Лидер Сербии также заявил о необходимости закупки еще трех батарей китайских зенитных ракетных комплексов, чтобы обеспечить защиту всей территории страны.

Белград также приобрел беспилотные аппараты CH-95 из Китая и ведет переговоры о возможности совместного производства беспилотных летательных аппаратов.

Фото: securityconference. org/Guelland/ MSC(Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

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