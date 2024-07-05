Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения оппозиционных СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы трижды отклонил его звонки, а заместитель главы МИД Александр Грушко, по их словам, уехал из Сербии недовольный встречами с руководством страны.



Проправительственный портал Nova S и другие оппозиционные издания ранее сообщили ссылаясь на свои источники, что в последнее время Вучич предпринимал три попытки связаться с президентом России по телефону, но не смог установить контакт.



Согласно этим новостям, помощник министра иностранных дел РФ, посетив Сербию 1-2 июля, остался недовольным беседой с главой государства.



Вучич заявил журналистам, что никогда не пытался связаться с Путиным три раза, как утверждали оппозиционные СМИ.



Он подчеркнул, что между Сербией и Россией традиционно сохраняются дружественные отношения и взаимное уважение, а когда кто-то желает разговора, обычно такой разговор происходит.



Вучич также отметил, что Грушко оставался в Сербии три дня, прояснив, что после беседы с ним он продолжил свою работу, проведя трехчасовые переговоры.



Президент Сербии разъяснил, что обсуждали с российскими представителями 23 темы, включая вопросы боеприпасов, а не оружия.



Он отметил, что Сербия не продает оружие в Европе, за исключением некоторых стран, но занимается продажами боеприпасов.



Посольство РФ в Сербии также опровергло сообщения оппозиционных СМИ о визите заместителя главы МИД России, назвав его встречи с членами руководства Сербии содержательными, и подчеркнуло, что сотрудничество между Москвой и Белградом находится на партнерском уровне, что вызывает недовольство определенных СМИ, склонных к критике внешней политики России и Сербии.

Фото: en. kremlin. ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)