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Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 19:09

Час икс для безвиза: что на самом деле обсуждают в парламенте Сербии за закрытыми дверями

В конце рабочей недели на кухне у знакомой по квартире пахнет мокрым картоном и бытовой химией: она снова отмывает следы "само собой появившейся" сырости. Та же история с планами поездок — иногда всё рушится из-за одного правила на границе или в визовом режиме, и потом уже поздно искать замену. В Белграде периодически поднимают тему пересмотра условий въезда для россиян, а в Москве напоминают: решения по таким вопросам обычно принимают по взаимности. Как это отражается на реальных поездках и что именно обсуждают власти двух стран — в материале ниже.

"Планируя поездку, туристу важно держать в голове две вещи: как действуют правила сейчас и что может измениться до выезда. Если режим въезда зависит от договорённостей двух стран, всегда разумно перепроверить актуальные требования под конкретные даты поездки. Ещё один практичный шаг — заранее продумать запасной вариант, если безвиз перестанут применять для граждан РФ. Это экономит время в момент, когда уже остаётся только собирать документы "на бегу”".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Что сказал Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном пересмотре правил въезда для граждан РФ в Сербию. По словам представителя Кремля, любые изменения в визовой политике между государствами обычно принимают по принципу взаимности.

Речь зашла о варианте, при котором Сербия может отменить безвизовый режим для россиян ради вступления в Европейский союз. Песков сообщил, что работа по этому вопросу идёт по линии профильных ведомств двух стран.

"Как правило, такие решения симметричны. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Почему в Сербии заговорили об отмене безвиза

Дискуссия в Сербии о потенциальной отмене безвизового режима для граждан РФ возникла после заявлений сербских властей. Инициативу в Белграде связывают с необходимостью привести национальное законодательство в соответствие с требованиями Европейского союза.

Сербия стремится вступить в ЕС уже много лет, и на этом фоне внутри страны обсуждают условия, которые могут понадобиться для дальнейшей интеграции. Один из аргументов звучит так: безвиз может оказаться частью договорённостей, которые придётся менять под европейский контур.

Накануне глава комитета сербского парламента Драган Станоевич подтвердил, что вопрос отмены безвиза для россиян действительно обсуждается в правительственных кругах. По его словам, это является одним из условий, которые Белграду нужно выполнить для дальнейшей интеграции в европейские структуры.

Как устроены действующие правила

Соглашение о безвизовых поездках между Россией и Сербией было подписано в 2009 году. По действующим правилам граждане обеих стран могут находиться на территории другой страны без оформления виз в течение 30 дней.

Официальных решений об изменении этого порядка пока не принималось. То есть договорённости продолжают работать в прежнем режиме, и на практике это означает: для тех, кто планирует поездку в ближайшие сроки, сохраняется текущая рамка до появления официальных уведомлений.

Механика здесь простая, но нервная для путешественников: пока нет решения, фоновые разговоры не дают гарантий. Если вы привязываете отпуск к датам, лучше перепроверять требования ближе к выезду и держать в голове вариант с оформлением документов, если режим начнут менять.

Позиция по санкциям и статус кандидата в ЕС

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что Белград продолжает курс на отказ от присоединения к антироссийским санкциям. При этом статус кандидата в ЕС Сербия получила ещё в 2012 году.

Стремление к европейской интеграции подразумевает институциональные реформы. В материале напоминают, что Брюссель остаётся главным финансовым партнёром и донором сербской экономики.

На стыке этих двух линий и возникает обсуждение визового режима: Сербия получает стимулы держать курс на соответствие требованиям ЕС, а Россия говорит о принципе взаимности при любых корректировках. В итоге путешественникам важны не общие формулировки, а даты и официальные объявления, потому что именно они решают, будет безвиз действовать или нет.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

FAQ

Вопрос? Что именно пообещал Дмитрий Песков?

Ответ: Он заявил о симметричных мерах при изменении визового режима, если Сербия отменит безвиз для граждан РФ ради вступления в ЕС.

Вопрос? Сколько дней без визы можно находиться в Сербии россиянам?

Ответ: По действующему соглашению — до 30 дней.

Вопрос? Есть ли уже официальные решения об отмене безвиза?

Ответ: В исходной информации говорится, что официальных решений об изменении порядка пока не принималось.

Вопрос? Почему Сербия вообще обсуждает пересмотр режима?

Ответ: Сербские власти связывают это с приведением законодательства в соответствие с требованиями Европейского союза.

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Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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