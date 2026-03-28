Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
© unsplash.com by an thet is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Центральный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:38

Без чётких инструкций: в Воронеже продолжается эксперимент с раздельным сбором мусора

В Воронеже продолжается реализация программы по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов, которая на данный момент охватывает четыре района города. Согласно официальным данным мэрии, количество оборудованных контейнерных площадок уже превысило две сотни. В планах властей на текущий год — модернизировать ещё более 200 площадок, чтобы сделать процесс сортировки более доступным и понятным для горожан. Тем не менее жители отмечают нестабильность работы системы и нехватку чётких инструкций по эксплуатации баков.

Масштабирование инфраструктуры

В Центральном районе Воронежа процесс обновления мест накопления отходов стартовал ещё шесть лет назад, однако полноценный раздельный сбор запустили лишь в начале минувшего года. Сейчас на территории района успешно работают более ста модернизированных площадок, где установлены баки для смешанных отходов, пластика и вторсырья, а также предусмотрены места для крупногабаритного мусора. Некоторые дворы, например, на улице Чайковского, даже переведены в закрытый формат, что существенно повышает сознательность жильцов в вопросах сортировки.

Руководство управы планомерно продолжает работу по переоборудованию старого жилого фонда. В текущем году планируется завершить ремонт 16 площадок и дополнительно охватить сортировкой порядка 50 объектов, где до сих пор используются стандартные металлические контейнеры объёмом 0,75 кубических метра. Местные власти делают ставку на комплексный подход, включая современные методы контроля за наполнением баков.

"Развитие региональной инфраструктуры требует не только установки ярких контейнеров, но и системного подхода к управлению городскими территориями. Необходимо синхронизировать работу по переоборудованию площадок с логистическими цепочками региональных операторов. Только создание понятной и доступной среды позволит сформировать у жителей устойчивую привычку к ответственному обращению с отходами. Подобные инициативы должны сопровождаться широким информированием граждан о конечной цели программы".

Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Трудности восприятия и реализации

Несмотря на активность отдельных районов, общая картина по городу остаётся неоднородной. Многие жители сталкиваются с недостатком информации: на большинстве площадок отсутствует наглядная навигация, из-за чего контейнеры с сомнительной маркировкой вводят людей в заблуждение. Часто зелёные баки формально предназначены одновременно для вторсырья и органики, что лишает сортировку всякого смысла.

Горожане нередко жалуются на то, что инициатива выглядит непроработанной: путаница в цветах и отсутствие специализированных мусоровозов вызывают скепсис. Без понятной системы сбора, где каждый бак чётко соотносится с логистическим маршрутом конкретного типа отходов, жители предпочитают выбрасывать всё в общую "лодочку". Проблема заключается в том, что новшества не транслируются населению в доступной форме, превращая экологическую повестку в хаотичный набор контейнеров.

Международный и исторический опыт

Активисты и эксперты отмечают, что одних площадок недостаточно для кардинального изменения ситуации. Качественный скачок возможен при создании мощной экономической мотивации. В качестве примера приводят приём вторсырья в крупных торговых центрах, где граждане могли бы получать небольшие бонусы за сдачу перерабатываемой упаковки. Подобная модель, по мнению экспертов, могла бы стать ключевым звеном в цепочке обращения с отходами.

Опыт прошлых десятилетий показывает, что широкая сеть приёмных пунктов способна охватить значительные объёмы ресурсов. Рассматриваются варианты интеграции точек приёма отходов в существующую инфраструктуру, например, в пункты выдачи интернет-заказов. Региональный оператор подтверждает, что прижились только оранжевые баки для пластика, в то время как другие категории отходов по-прежнему массово отправляются на общие полигоны.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet