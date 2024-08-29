Информация о том, что игрока "Спартака" Соболева подпишет «Зенит», ложная

Медведев: Соболев не перейдет в "Зенит"

Информация о том, что скоро произойдет подписание "Зенитом" соглашения с нападающим московского "Спартака" Александром Соболевым является ложью. Об этом рассказал председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев сообщил, что "Зенит" может в ближайшее время объявить о переходе Александра Соболева. Однако Медведев опроверг эту информацию.

"Неправда", — цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, московский и санкт-петербургский клуба не ведут переговоры о трансфере этого игрока.

Фото: fc-zenit.ru/Vyacheslav Evdokimov / FC Zenit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).