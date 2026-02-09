Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 14:06

Мышцы слабеют не из-за возраста: простой комплекс в кровати даёт неожиданный эффект

После 60 лет снижение мышечной силы чаще связано не с ленью или отсутствием нагрузки, а с тем, как организм восстанавливается после неё. Классические силовые тренировки нередко перегружают суставы и связки, из-за чего прогресс замедляется. Альтернативой становятся упражнения, которые можно выполнять прямо в постели, без оборудования и риска травм.

Почему упражнения в постели работают эффективнее

Тренировки в положении лёжа снимают нагрузку с баланса и уменьшают сжатие суставов. Мышцы работают за счёт контролируемого напряжения, а не веса, что позволяет заниматься ежедневно. Такой формат поддерживает стабильную нейромышечную активацию — фактор, который с возрастом становится ключевым для сохранения силы.

Именно поэтому реабилитационные программы и занятия для пожилых людей часто начинаются с упражнений в кровати. Они не выглядят сложными, но при регулярном выполнении дают устойчивый эффект без переутомления.

Удержание в ягодичном мостике

Сильные ягодицы напрямую влияют на осанку, устойчивость и силу нижней части тела. Статическое удержание в мостике активирует ягодичные мышцы, заднюю поверхность бедра и корпус, не перегружая позвоночник.

Как выполнять:

  1. Лягте на спину, согните колени.
  2. Упритесь стопами в поверхность кровати.
  3. Поднимите таз до линии корпуса.
  4. Удерживайте положение и медленно опускайтесь.

Разгибание ноги с согнутым коленом

Это движение направлено на восстановление силы квадрицепсов. Поддержка кровати позволяет сосредоточиться на работе мышцы, а не на удержании равновесия. Медленный темп увеличивает время под напряжением.

Как выполнять:

  1. Лягте на спину, одно колено согнуто.
  2. Плавно выпрямляйте ногу.
  3. Контролируйте движение.
  4. Вернитесь в исходное положение и смените сторону.

Марш лёжа с контролем корпуса

Сила с возрастом зависит не только от мышц, но и от координации. Это упражнение учит ноги и корпус работать синхронно, предотвращая перекосы и компенсации.

Как выполнять:

  1. Лягте на спину, колени согнуты.
  2. Подтяните одно колено к груди.
  3. Держите живот слегка напряжённым.
  4. Опустите ногу и повторите другой стороной.

Подъём ноги на боку

Средняя ягодичная мышца отвечает за устойчивость при ходьбе и стоянии. Упражнение изолирует её без лишней нагрузки на тазобедренные суставы.

Как выполнять:

  1. Лягте на бок, ноги вместе.
  2. Медленно поднимайте верхнюю ногу.
  3. Сохраняйте положение таза.
  4. Опускайте ногу под контролем.

Подъём рук лёжа с активацией плеч

Ослабление мышц плеч и верхней части спины ухудшает осанку и снижает силу рук. Это движение восстанавливает вовлечённость плечевого пояса, не нагружая шею.

Как выполнять:

  1. Лягте на живот.
  2. Слегка приподнимите руки.
  3. Сведите лопатки.
  4. Медленно опустите руки.

Регулярное выполнение этих упражнений помогает поддерживать и восстанавливать мышечную силу после 60 лет без спортзала и тяжёлых весов. Они безопасны, доступны и подходят для ежедневной практики, что делает их особенно ценными при возрастных изменениях.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Руки после 50 выглядят дрябло — эта короткая тренировка занимает всего несколько минут 07.02.2026 в 22:09

Дениз Остин показала 3 простых упражнения для рук после 50: круги, откаты на трицепс и «подтягивание вниз» — их легко сделать дома за минуты.

Читать полностью » 2–3 тренировки вместо марафона героизма: стратегия, которая возвращает форму без боли и откатов 07.02.2026 в 17:11

Возвращение к тренировкам после отпуска может сорваться из-за резкого старта. Как восстановить режим мягко, сохранить мотивацию и не перегореть в первые недели.

Читать полностью » Бегать не хочется, а тренировка нужна — необычный способ разогнать пульс 07.02.2026 в 14:00

Гоночная ходьба разгоняет пульс почти как бег, но бережёт суставы: что это за техника, какие правила у спорта и как усилить обычные прогулки.

Читать полностью » Один неверный поворот крана после тренировки — и организм получает противоположный эффект 07.02.2026 в 13:05

Горячий или холодный душ после тренировки — привычка или реальный способ восстановления? Разбираемся, как температура воды влияет на мышцы и самочувствие.

Читать полностью » Жир продолжает гореть, даже когда вы отдыхаете: тренировки, которые обманывают тело 06.02.2026 в 19:10

Короткие, но интенсивные тренировки способны ускорить сжигание жира и запустить эффект дожигания калорий. Как работает HIIT и почему время — не главное.

Читать полностью » Тренировки буксуют, даже если стараетесь: мелкие ошибки, которые незаметно сливают рост мышц 06.02.2026 в 17:16

Эффективные тренировки строятся на технике, простоте и системном подходе. Эти принципы помогают избежать плато, сохранить мотивацию и прогрессировать.

Читать полностью » Жир не горит, а силы тают: утренние тренировки натощак запускают в организме опасный обман 06.02.2026 в 15:04

Тренировки натощак выглядят удобным решением, но могут повлиять на выносливость, энергию и восстановление. Почему питание перед занятием играет важную роль.

Читать полностью » Пять подходов изменили всё: простая силовая программа для тех, кто устал от сложных планов 06.02.2026 в 14:40

Тренировка 5x5 упрощает силовой зал: пять базовых упражнений и три занятия в неделю помогают расти в силе и мышцах без лишней сложности.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Усталость не проходит неделями: тело и мозг подают разные сигналы, которые все путают
Авто и мото
Пробег и кузов — не главное: почему импортное авто может обернуться ловушкой
Красота и здоровье
Эксцентричные сумки выходят их моды: новые фавориты сезона удивляют
Питомцы
Упустите этот момент — и щенок вырастет тревожным: что нужно сделать в первые месяцы
Общество
Что подарить на 14 февраля: идеи 2026 для него и для неё
Наука
Японская компания разработала проект солнечного кольца вокруг Луны — Shimizu
Туризм
То, ради чего ехали в Дагестан, больше не работает: сезон показал тревожный сдвиг
Туризм
Объехал всю Африку и назвал лучшие страны: его выбор удивляет даже опытных туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet