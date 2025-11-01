Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 17:56

Ваш старый друг: эти 7 ошибок вы совершаете, не замечая, что собака постарела

Нельзя заставлять пожилых питомцев делать то, что они не хотят

С возрастом собаки начинают напоминать наших престарелых родителей, всецело полагаясь на нас и нуждаясь в заботе.

Вопрос в том, как мы реагируем на эти изменения? Что мы делаем, а главное — чего не делаем? Что происходит с собакой, когда она стареет?

Ответ прост: многое, о чем мы обычно не задумываемся, потому что не успеваем осознать, что наш питомец постарел. Собака может быстро изменить свое поведение и привычки, когда вступает в завершающую фазу жизни, фактически став другой. Но мы продолжаем относиться к ней, как к прежней.

Давайте рассмотрим основные ошибки, которые мы можем совершить, когда наша собака начинает стареть или уже в преклонном возрасте.

Затягивать с важными процедурами

Полагая, что с собакой все в порядке, поскольку нет явных признаков боли, мы откладываем визит к ветеринару. Как собаки, так и кошки часто скрывают боль или болезнь. Отсутствие осмотра и необходимого лечения может усугубить ситуацию. Иногда может быть слишком поздно. У пожилых собак часто возникают боли и другие симптомы, требующие немедленного внимания:

  • Одышка
  • Трудности с передвижением или подъемом
  • Слабость или депрессия

Около 90% пожилых собак страдают проблемами с суставами.

Также важно обращать внимание на изменения в питании и режиме сна.

Крупные собаки более склонны к проблемам поведения, таким как агрессия или тревога расставания. Не пытайтесь исправить поведение силой.

Принуждать к нежелательным действиям

Если вы любите свою собаку, не заставляйте ее делать то, чего она не хочет, особенно в преклонном возрасте. Это уже не щенок, не подросток и не взрослая собака. Уважайте ее выбор и дайте ей решать. Это уже другая собака.

Принуждение может привести к телесным повреждениям.

Оставлять надолго в одиночестве

Собака, которая в молодости могла чем-то заниматься в ваше отсутствие, теперь может скучать и испытывать стресс, оставаясь одной дома надолго. Это может привести к проблемам поведения, таким как чрезмерный лай или деструктивное поведение. Сейчас как никогда важна ваша компания.

Забывать, что она все еще любит жизнь (и вас)

Пожилые собаки могут быть медлительными, но они все еще остаются собаками. Они все еще могут быть игривыми, любящими и верными.

Не стоит недооценивать радость, которую может принести пожилая собака. Они по-прежнему любят поездки и прогулки. Они просто не могут играть так долго и интенсивно, как раньше.

Думать, что она умирает

Мы никогда не знаем, когда кто-то умрет. Не стоит думать, что конец близок, когда пожилая собака заболевает или восстанавливается после операции. Это влияет на вашу психологию, что чувствует собака. Например, у вашей собаки может быть диагностирован артрит в возрасте 10 лет, но она проживет до 16 лет.

В заключение: чтобы ваша пожилая собака жила долго и здорово, сохраняйте оптимизм. Поймите, что ваш лучший друг постарел, избегайте ошибок, уважайте ее благополучие и наслаждайтесь временем, которое у вас осталось вместе.

