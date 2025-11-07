Я улучшила диету своей старой кошки: вот что она теперь ест каждый день

С возрастом потребности кошки в питании меняются. Важно обеспечить её правильным кормом, чтобы она оставалась здоровой и активной. Старая кошка имеет свои особенности, связанные с пищеварением, состоянием суставов, а также с повышенными рисками заболеваний. Узнайте, что должно быть в рационе вашей кошки в пожилом возрасте, а также, какие продукты ей не стоит давать.

Что должна есть старшая кошка?

Для старой кошки важно получать питание, которое отвечает её изменяющимся потребностям. Вот основные компоненты, которые должны быть в её рационе:

1. Протеин и омега-3 жирные кислоты

Кошки, как и люди, теряют мышечную массу с возрастом, поэтому их питание должно содержать достаточное количество легкоусвояемого белка. Важно выбирать корма с высоким содержанием протеина, чтобы поддерживать мышечную массу и общий тонус организма. Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в поддержке суставов, а также способствуют здоровой шерсти и коже.

2. Питание с пониженным уровнем фосфора

С возрастом у кошек повышается риск заболеваний почек, так как почки становятся менее эффективными в выведении фосфора из организма. Кошкам старшего возраста рекомендуется корм с пониженным содержанием фосфора, чтобы снизить нагрузку на почки и замедлить развитие заболеваний.

3. Легко усваиваемые жиры

Жиры являются важным источником энергии для кошки, но с возрастом её способность переваривать жиры снижается. Поэтому важно выбирать продукты с легко усвояемыми жирами, такими как курица, индейка или рыба. Омега-3 и омега-6 жирные кислоты помогают снизить воспаление, поддерживают здоровье суставов и улучшают состояние шерсти.

4. Витамины и минералы

Качественные корма для старых кошек содержат дополнительные витамины и минералы, которые поддерживают работу органов и иммунной системы. Антиоксиданты и витамины группы B важны для поддержания здоровья мозга и поддержания общей активности кошки.

5. Ценные волокна

Пищевые волокна помогают улучшить пищеварение и предотвращают запоры, которые часто возникают у старых кошек. Хороший корм должен содержать волокна, поддерживающие нормальную работу кишечника.

Если корм вашей кошки содержит все эти компоненты, то, скорее всего, дополнительные добавки не понадобятся. В случае необходимости, посоветуйтесь с ветеринаром о добавках для старых кошек.

Что не должна есть старая кошка?

Некоторые продукты могут быть опасными для старой кошки, поэтому важно исключить их из её рациона.

1. Молочные продукты

Многие взрослые кошки имеют непереносимость лактозы, что может привести к рвоте или диарее. Молочные продукты не должны быть в рационе кошки, особенно если она старше и у неё снижена способность к перевариванию молочного сахара.

2. Продукты с высоким содержанием жиров

Кошкам старшего возраста не рекомендуется давать продукты с высоким содержанием жира. Эти продукты могут привести к набору лишнего веса и ожирению, что является опасным для здоровья, особенно если кошка страдает от проблем с суставами или сердечно-сосудистой системой.

3. Продукты с высоким содержанием натрия

Продукты с высоким содержанием соли или натрия могут повредить почки и вызвать проблемы с сердцем, что особенно важно для старых кошек с хроническими заболеваниями.

4. Избыточные углеводы

Продукты, содержащие много кукурузы, пшеницы или сои, могут нарушить обмен веществ, привести к лишнему весу и диабету, а также вызвать проблемы с пищеварением.

5. Остатки с вашего стола

Пища с вашего стола часто содержит слишком много жира, соли и потенциально токсичных веществ, таких как лук или чеснок, которые могут быть опасны для кошек.

6. Кости

Кости, особенно варёные, могут привести к серьёзным травмам у кошек. Они могут ломаться, вызывая порезы и повреждения в ротовой полости, пищеводе, желудке или кишечнике. Также крупные кости могут застревать в горле и привести к удушью.

6 ошибок, которые мы часто делаем в рационе кошки

Давать кошке корм, не соответствующий её возрасту. Избыточно кормить кошку, что может привести к ожирению. Использовать человеческую пищу в качестве угощений. Игнорировать потребности кошки в воде. Не контролировать уровень фосфора в пище кошки. Давать кошке корм, содержащий излишние углеводы.

Правильное питание для старой кошки — это не только выбор хорошего корма, но и внимание к её изменяющимся потребностям. Консультация с ветеринаром поможет вам подобрать оптимальную диету для вашего питомца, которая поддержит его здоровье и активность в пожилом возрасте.