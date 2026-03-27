Семья важнее отчетов: в Великом Новгороде начали внедрять новый стандарт социальной защиты

Новгородская область первой среди российских субъектов приняла стратегическую сессию "Семья на первом месте", организованную с участием Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Мероприятие в Великом Новгороде объединило свыше 300 экспертов из Центрального и Северо-Западного федеральных округов для обсуждения механизмов межведомственной помощи семьям в кризисных ситуациях. Губернатор Александр Дронов в ходе дискуссии подчеркнул приверженность региона внедрению Стандарта семейноцентричности. Работа сессии прошла в рамках федеральной программы "Дети в семье", реализуемой с 2022 года.

Стратегия поддержки и современные практики

Участники профильного собрания сфокусировались на повышении эффективности взаимодействия между ведомствами для оперативного реагирования на семейные неурядицы. Губернатор Александр Дронов представил успешные региональные инициативы, такие как проекты "Здоровая семья" и "Помощь рядом". По словам главы области, ключевым принципом работы остается индивидуальный подход к каждому жителю, требующему поддержки.

Новгородский регион два года назад стал одним из инициаторов разработки Стандарта семейноцентричности. Сегодня эта концепция трансформировалась в бизнес-практику: на коммерческих предприятиях открываются детские комнаты, внедряются гибкие графики работы для родителей и расширяются социальные гарантии. Основная цель системных преобразований заключается в создании условий, при которых дети сохраняют возможность воспитываться в родной семье, избегая попадания в интернатные учреждения.

"Эффективное региональное управление невозможно без выстроенной системы поддержки семьи как базового социального института. Стратегические сессии позволяют синхронизировать действия всех уровней власти для оперативного решения острых вопросов. Внедрение стандартов, ориентированных на интересы родителей и детей, становится обязательным условием для развития городской среды. Важно обеспечить такую среду, в которой социальные службы работают превентивно, а не по факту наступления кризиса в семье". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Профилактика сиротства и результаты программы

Сессия в Великом Новгороде стала частью федерального проекта "Дети в семье", который направлен на сокращение числа социальных сирот. Работа ведется по двум основным направлениям: профилактика отказов для детей до четырех лет и специальный просветительский трек "Вызов". Пилотные территории уже демонстрируют положительную динамику, зафиксировав снижение количества детей в специализированных учреждениях на показатели от 14,7% до 33,7%.

Личная встреча губернатора с Марией Львовой-Беловой позволила подвести промежуточные итоги реализации рекомендаций по профилактике социального неблагополучия. В Новгородской области наблюдается рост числа родителей, которые успешно восстановились в своих правах. Параллельно запущена служба сопровождения, которая помогла сократить число отказов от новорожденных в 2,5 раза за отчетный период.

Дополнительным инструментом поддержки стал кризисный центр "Под крылом", открытый в 2025 году на средства гранта. В этом центре специалисты оказывают квалифицированную психологическую и социальную помощь. Также власти анонсировали планы по расширению инфраструктуры диспансера "Катарсис" для социальной адаптации пациентов после завершения курса реабилитации.

Разбор резонансных инцидентов и планы развития

В рамках рабочего визита стороны обсудили ситуацию в Сольцах, где ранее возникли вопросы к соблюдению прав ребенка при передаче под опеку. Инцидент вызвал общественный резонанс, что привело к началу проверки со стороны надзорных органов и возбуждению уголовного дела следственным управлением Следственного комитета России.

Александр Дронов призвал общественность к сдержанности в оценках произошедшего, отметив, что чрезмерная эмоциональность в обсуждениях мешает объективному рассмотрению дела. Губернатор подчеркнул, что приоритетом для всех сторон процесса остаются интересы и физическая безопасность несовершеннолетнего. Ситуация находится на контроле профильных ведомств.

Мария Львова-Белова предложила детально проработать данный вопрос на межведомственном консилиуме в апреле. В обсуждении примут участие представители федеральных служб, что позволит выработать комплексное решение. Встреча станет площадкой для объективного анализа обстоятельств и предотвращения подобных случаев в будущем.