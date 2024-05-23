Суд приказал Министерству внутренних дел выплатить семье погибшей Веры Пехтелевой из Кемерово сумму в размере 700 тысяч рублей.



23-летняя студентка была убита в январе 2020 года своим бывшим партнером. Он мучил молодую женщину более трех часов, а затем задушил ее. Из-за криков соседей несколько раз вызывали полицию, однако никто не приехал. Дежурившие в ту ночь полицейские получили условные сроки, а убийца вышел на свободу через полгода, отправившись на СВО и впоследствии получив помилование.



Суд Заводского района Кемерово частично удовлетворил иск семьи погибшей студентки Веры Пехтелевой, поданный в январе 2020 года. Родители Владимир и Оксана Пехтелевы требовали 6 миллионов рублей компенсации (по 3 миллиона каждому), а дядя Евгений Пехтелев запросил 1,5 миллиона рублей, сообщает информационный ресурс "Коммерсантъ" со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кузбасса.



Суд приговорил к выплате родителям по 300 тысяч рублей, а дяде — 100 тысяч рублей. 23-летнюю Веру Пехтелеву в январе 2020 года убил ее бывший партнер Владислав Канюс, когда она пришла за своими вещами к нему домой. Мужчина нанес ей 56 ударов (по некоторым данным — не менее сотни), а затем удушил шнуром от утюга. Издевательства продолжались около 3,5 часов. Соседи несколько раз звонили в полицию, услышав крики о помощи, но полицейские так и не явились на место. В итоге соседи сами вскрыли дверь и обнаружили, что Пехтелева уже не дышит.



По данным судебно-медицинских экспертов, девушка получила 111 травм, которые были причинены ей в течение 12 часов.



После почти двух лет — в июле 2022 года — Канюса осудили к 17 годам лишения свободы в строгой колонии. Но менее чем через год родственники погибшей обнаружили его фотографии на свободе и узнали, что он находится в зоне спецоперации. 8 ноября 2023 года появился документ, утверждающий, что Канюса помиловали 27 апреля 2023 года. Мать Веры Пехтелевой подтвердила эту информацию.



Убийцу Веры Пехтелевой освободили от обязанности выплатить компенсации семье. В 2022 году прокурор запросил для полицейских, которые не прибыли по вызову соседей, по три года и шесть месяцев общего режима.



Пять полицейских приговорили 10 июля 2023 года к условным срокам. Двум года условно получили дежурившие в ночь убийства Пехтелевой сотрудники — майор Михаил Балашов, капитан Дмитрий Тарицын и диспетчер Мария Пономарева. Полтора года условно получили диспетчеры Кристина Юдинцева и Мария Дунаева.



Мать погибшей Оксана возмутилась решением суда о компенсации морального ущерба для родственников в размере 700 тысяч рублей. Она выразила недовольство и собирается обжаловать это решение.



По словам Владимира, суд изначально решал взыскать с городского МВД по 1 миллиону рублей для родственников в качестве компенсации морального вреда. Однако позднее суд посчитал, что ответчиком должно быть МВД РФ и установил другие суммы выплат.



Он отметил, что суд изначально обязал дать до 2 лет условно полицейским, которые дежурили в ночь убийства его племянницы, и взыскать по 1 миллиону рублей с городского МВД, то есть с работодателей. Апелляционный суд отменил решение по 1 миллиону рублей и отправил дело на пересмотр, указав МВД России как должного ответчика. "МВД России не является работодателем, но им присвоено это качество", — отметил Владимир.



Дядя погибшей заключил, что был сделан вывод о должном ответчике, и судья решил ограничить меня выплатой 100 тысяч рублей вместо 1 миллиона. Отцу назначили 300 тысяч рублей, а матери также 300 тысяч. Судья посчитал, что семья просит слишком много за гибель племянницы и дочери.



"Вот вам предложение, хватит вам. Такова справедливость в Российской Федерации. Мы обжалуем это решение, так как считаем, что нас несправедливо наказали и установили наше место в государственной структуре", — заключил дядя погибшей.

Фото: commons.wikimedia.org/Барвенковский (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)