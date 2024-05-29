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SHOT: Семья из России заразилась загадочной болезнью на Бали
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  • Анохин Владимир
  • Опубликована сегодня в 9:28

SHOT: Семья из России заразилась загадочной болезнью на Бали

SHOT: Российская семья заразилась загадочным вирусом на Бали.

По сведениям блогерши Анастасии, они с мужем и сыном прожили 2 месяца в Индонезии.

Всех троих атаковал необычный вирус, похожий на ветрянку, проявляющийся пузырями и язвами по всему телу. Местные врачи выписали мази и антибиотики, а также рекомендовали семье воздержаться от мытья в течение 2 недель. Предварительно, это стрептодермия, однако никакое назначенное лечение не оказалось эффективным.

Анастасия отмечает, что контакт с водой способствует увеличению пузырей. Они уже перепробовали 3 различных препарата, но безрезультатно. На Бали не нашлось зеленки, помогли местные жители русского происхождения. Тем не менее ни фукорицин, ни зеленка не привели к исцелению.

Состояние всех членов семьи стабилизировалось, но инфекция, устойчивая к терапии, заставила семью вернуться в Россию. Анастасия сообщила, что планирует пройти обследование на Родине и надеется на квалифицированную помощь наших врачей.

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