С 1 октября семейную ипотеку разделят по-новому: ставка будет зависеть сразу от двух условий

В семейной ипотеке снова поменяли правила, и теперь считать придётся не только метры, но и детей. Для одной семьи ставка останется почти символической, для другой вырастет до уровня, который уже заметно бьёт по ежемесячному платежу. Решение привязали и к числу детей, и к региону проживания, а старт новых условий назначили на 1 октября 2026 года. Для многих это значит одно: перед походом в банк придётся пересчитать семейный бюджет без лишних иллюзий. По информации Минфина, программа стала адреснее и сильнее завязана на демографию.

"При семейной ипотеке люди обычно смотрят только на ставку, но забывают про лимит кредита и срок, а именно там часто прячется неприятный сюрприз. Если в семье двое или трое детей, разница в ежемесячном платеже может быть очень ощутимой уже на длинном горизонте. Когда программа завязана на возраст ребёнка, проверять документы нужно особенно внимательно. Иначе банк просто не одобрит сделку по льготным условиям". строитель Михаил Волков

Новые ставки и лимиты

С 1 октября 2026 года для нестоличных регионов семейную ипотеку будут считать по новой сетке. Если в семье один ребёнок, ставка составит 10% годовых, а максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. Для семей с двумя детьми ставка будет 8% и лимит 8 млн рублей, с тремя детьми — 6% и 10 млн рублей. Семьи с четырьмя детьми получат 4% годовых и тот же предел в 10 млн рублей. Для родителей с пятью и более детьми ставка снизится до 2% годовых при максимальной сумме 10 млн рублей.

Речь идёт о семьях, где на момент заключения договора есть ребёнок младше 7 лет. Это условие теперь стоит в первом ряду, и без него в льготный коридор попасть не получится. Такая привязка оставляет меньше пространства для случайностей и сразу отсеивает тех, кто не проходит по возрасту детей.

По данным Минфина, программа меняет логику: чем больше детей, тем мягче условия. Для одних это выглядит как посильная поддержка, для других — как более жёсткая развилка между стандартной и льготной ипотекой. Здесь уже не получится рассчитывать на усреднённый вариант.

Что изменилось для регионов и столиц

Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области правила отдельно прописали заново. Там тоже нужен хотя бы один ребёнок младше 7 лет. Но ставки и потолок кредита выше, потому что и цены на жильё в этих регионах другие.

Семьи с одним ребёнком в столичном наборе получат ставку 12% годовых при максимальной сумме 12 млн рублей. Для двух детей ставка составит 10% при лимите 15 млн рублей. Если детей трое, кредит дадут под 8% годовых и на сумму до 18 млн рублей.

Для семей с четырьмя детьми ставка составит 6% годовых при лимите 18 млн рублей. Если детей пятеро и больше, ставка снизится до 4% годовых, а максимальная сумма также останется на уровне 18 млн рублей. В подобных расчётах по льготам решает каждая цифра, и здесь это видно особенно отчётливо.

"Семейная ипотека стала намного точнее по адресату, но из-за этого семьи должны заранее сверить все условия по региону и составу семьи. Один и тот же доход в Москве и в нестоличном регионе даст разный результат, потому что лимиты и ставки теперь различаются заметно. Если ребёнку уже исполнилось 7 лет на момент договора, льгота может не сработать. В таких сделках спешка обычно выходит дороже ожиданий". дизайнер интерьеров Елена Маркова

Льгота на дом и участок

Отдельно сохранили ставку 6% годовых для займов на строительство частного дома и покупку земельного участка под жильё. Здесь количество детей и регион проживания семьи не влияют на условия. Это правило оставили без привязки к новой сетке ставок.

Ещё одно изменение касается срока действия льготных условий. Теперь он составит 15 лет. Для семьи это не мелочь, а длинный отрезок, на котором особенно заметна разница между льготной и обычной ставкой.

В такой конфигурации программа становится не просто скидкой по ипотеке, а довольно жёстко настроенным инструментом. Кто проходит по критериям, тот получает понятные условия. Кто не проходит, тот сразу уходит в обычные банковские цифры.

Ответы на популярные вопросы

Когда начнут действовать новые условия?

С 1 октября 2026 года. Именно с этой даты банки будут применять новые ставки и лимиты.

Нужен ли ребёнок младше 7 лет?

Да, это обязательное условие для обеих групп регионов. Возраст ребёнка считают на момент заключения договора.

Сохранилась ли ставка 6% для дома и участка?

Да, она остаётся. Количество детей и регион проживания на этот пункт не влияют.

На какой срок дадут льготу?

На 15 лет. Это отдельное изменение, которое тоже закрепили в новых правилах.

Читайте также