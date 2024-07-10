Певица Анна Семенович призналась, что благодаря популярному препарату для похудения "Оземпик" смогла сбросить шесть килограмм. Однако врачи предупредили: средство очень плохо влияет на организм. Как рассказала в беседе с NewsInfo. Ru эндокринолог Ирина Скорогудаева, препарат способен менять метаболизм, что "точно закончится плохо".
"Этот процесс (похудения — прим. ред.) не может быть долгим. Вы на этом препарате похудели. Если вы дальше вернетесь к тому, что у вас было, опять будете набирать вес. Это садятся, как наркоманы, и колют беспрерывно", — сказала она.
По её словам, "Оземпик" очень дурно влияет на иммунную систему, печень и сердце.
"Он ничего не изменит в вас. Он просто будет давать временный эффект, который позволяет ограничить себя в приеме калорий и все-таки за счет того, что нет анаболического действия инсулина — набора жировой ткани, он позволяет похудеть. Но когда вы перестанете его колоть, все вернется к тому, что было, если не больше. Он изначально для лечения сахарного диабета применяется. Его применяют, конечно, для похудения, но это не главная его задача. Он разрабатывался для других целей", — напомнила Скорогудаева.
В июне 2024 года Всемирная организация здравоохранения выявила три фальшивые партии "Оземпика". Подделки обнаружили в Бразилии, Великобритании и США. Организация назвала это "побочным эффектом" небывалого спроса и острой нехватки препарата. Также ВОЗ предупредила о неконтролируемых последствиях применения фальшивого "Оземпика" — от повышения уровня глюкозы в крови до ожирения.
Фото: ВКонтакте/Анна Семенович
Попытки Запада помешать расширению БРИКС и ШОС ничем не заканчиваются
Попытка западных стран предотвратить дальнейшее увеличение формирований БРИКС и ШОС оказывается безуспешной, по мнению официального представителя Совета Федерации Российской Федерации — Валентины Матвиенко.
НАТО собирается поддерживать контакты с РФ
На повестке дня очередного саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля значатся три ключевые темы: укрепление блока в области координации и финансирования военной помощи Украине, усиление коллективной обороны и сдерживание для противодействия Российской Федерации, а также расширение сотрудничества с азиатскими странами в контексте растущего противостояния между Западом и Китаем.
Психолог Метелина: в России нет столько специалистов, сколько людей с проблемами
Женщины чаще, чем мужчины, обращаются за помощью к психологу. Помимо этого, чем богаче человек, тем больше вероятность, что он запишется на приём. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Алиса Метелина.
Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС
Предстедатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский лидер Владимир Путин примет участие в форуме БРИКС.