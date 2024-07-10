Певица Анна Семенович призналась, что благодаря популярному препарату для похудения "Оземпик" смогла сбросить шесть килограмм. Однако врачи предупредили: средство очень плохо влияет на организм. Как рассказала в беседе с NewsInfo. Ru эндокринолог Ирина Скорогудаева, препарат способен менять метаболизм, что "точно закончится плохо".

"Этот процесс (похудения — прим. ред.) не может быть долгим. Вы на этом препарате похудели. Если вы дальше вернетесь к тому, что у вас было, опять будете набирать вес. Это садятся, как наркоманы, и колют беспрерывно", — сказала она.

По её словам, "Оземпик" очень дурно влияет на иммунную систему, печень и сердце.

"Он ничего не изменит в вас. Он просто будет давать временный эффект, который позволяет ограничить себя в приеме калорий и все-таки за счет того, что нет анаболического действия инсулина — набора жировой ткани, он позволяет похудеть. Но когда вы перестанете его колоть, все вернется к тому, что было, если не больше. Он изначально для лечения сахарного диабета применяется. Его применяют, конечно, для похудения, но это не главная его задача. Он разрабатывался для других целей", — напомнила Скорогудаева.

В июне 2024 года Всемирная организация здравоохранения выявила три фальшивые партии "Оземпика". Подделки обнаружили в Бразилии, Великобритании и США. Организация назвала это "побочным эффектом" небывалого спроса и острой нехватки препарата. Также ВОЗ предупредила о неконтролируемых последствиях применения фальшивого "Оземпика" — от повышения уровня глюкозы в крови до ожирения.



Фото: ВКонтакте/Анна Семенович