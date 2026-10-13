Меньше платёж — больше переплата: длинная семейная ипотека начинает работать на банк

Осенью ипотечные новости обычно звучат как скрип входной двери в подъезде: вроде бы ничего не сломалось, но настроение уже не то. На этот раз речь о семейной ипотеке и сроке льготной ставки, который с 1 октября 2026 года будет действовать только первые 15 лет. Для заёмщика это не мелочь на бумаге, а вполне ощутимая разница в платеже и переплате, особенно если кредит берут на длинный срок. В Аналитическом центре "Индикаторы рынка недвижимости IRN. RU" считают, что такое ограничение не загоняет людей в угол, а, наоборот, убирает лишнюю иллюзию выгоды. льготная ставка по семейной ипотеке в длинной версии, по их логике, слишком часто работает в пользу банка, а не семьи.

"Ограничение срока льготной ставки защищает заёмщика от банковских ловушек. До 15 лет снижение ежемесячного платежа идёт заметно, а дальше каждый новый год даёт всё меньший эффект, зато переплата растёт быстрее. Поэтому 30-летний срок кредита создаёт скорее иллюзию выгоды, чем реальную экономию". строитель Артём Кожин

Что меняется в семейной ипотеке

С 1 октября 2026 года льготная ставка по семейной ипотеке будет действовать только первые 15 лет. Участники рынка восприняли это как очередное ужесточение условий, но в IRN. RU смотрят на нововведение иначе. Там считают, что длинный срок кредита нередко маскирует реальную нагрузку на семейный бюджет.

Суть претензии простая: чем дольше срок займа, тем сильнее банк выигрывает на процентах. Заёмщик же видит только более удобный ежемесячный платёж и не всегда сразу замечает, во что превращается переплата к концу сделки. Именно поэтому ограничение срока льготной ставки аналитики назвали защитной мерой, а не наказанием.

Речь идёт о семейной ипотеке под 10% годовых для покупки квартиры за 15 млн рублей при первоначальном взносе 20%, то есть 3 млн рублей. Для семей с двумя детьми в столицах или с одним ребёнком в других регионах это тот самый льготный сценарий, который обычно и считают на ипотечном калькуляторе. Но цифры, как водится, быстро снимают розовые очки.

Как срок влияет на платёж и переплату

Аналитики IRN. RU разобрали расчёт на примере одной и той же квартиры. При сроке кредита 5 лет ежемесячный платёж получается около 255 тыс. рублей. Если растянуть займ до 10 лет, сумма снижается примерно до 158 тыс. рублей, то есть почти на 40%.

Дальше эффект уже заметно слабее. При сроке 15 лет платёж уменьшается ещё примерно на 30 тыс. рублей, или на 20%. После этого снижение идёт почти по остаточному принципу: при 20 годах платёж падает всего на 13 тыс. рублей, при 25 годах — на 7 тыс. рублей, при 30 годах — на 4 тыс. рублей.

При этом переплата по процентам растёт в разы. Авторы материала прямо указывают, что срок на 30 лет даёт лишь иллюзию выгоды, потому что основная экономия по ежемесячному платежу уже почти выбрана в первые 15 лет. Дальше кредит остаётся удобным для банка и всё менее выгодным для заёмщика.

По их логике, работает обычная формула сложных процентов. Сначала увеличение срока почти пропорционально снижает платёж, а потом кривая уходит в пологую зону, где семья уже мало что выигрывает каждый лишний год. Именно этот момент и делает длинную ипотеку слишком дорогой в итоге.

Что пояснил Центробанк

В конце прошлой недели в Центробанке отдельно рассказали, что должны учитывать банки и заёмщики при оформлении семейной ипотеки на срок более 15 лет. В сообщении регулятора указано: после окончания льготного периода ставка по кредиту будет увеличена на 4 процентных пункта, если в договоре не прописано меньшее значение. Это уже не тонкость, а вполне конкретное правило расчёта.

ЦБ также уточнил верхнюю границу: процентная ставка по кредиту на срок более 15 лет может быть увеличена не более чем на 4 процентных пункта, но не выше ключевой ставки на тот момент плюс 3 процентных пункта. Для индивидуального жилищного строительства предел иной — плюс 3,5 процентных пункта. Регулятор считает, что такой механизм ограничивает риски обеих сторон.

Здесь у заёмщика появляется простая развилка: либо он сразу понимает, сколько будет платить после льготного периода, либо потом ловит неприятный сюрприз в графике платежей. Банку это тоже не даёт разгуляться сверх меры, но и семье не оставляет повода надеяться на чудо. В ипотеке чудеса, как правило, плохо заканчиваются.

"Когда срок кредита растягивают до 20, 25 или 30 лет, платёж уже почти не уменьшается, а переплата продолжает расти. На практике это означает, что заёмщик платит за удобство гораздо дороже. Поэтому ограничение льготной ставки первыми 15 годами выглядит логично и для семьи, и для банка". строитель Михаил Волков

FAQ

Почему 15 лет считаются важной границей?

Потому что именно до этого срока снижение ежемесячного платежа ещё заметно. После 15 лет каждый дополнительный год даёт всё меньше эффекта, а переплата растёт быстрее.

Что будет после окончания льготного периода?

Банк должен пересчитать график с повышением ставки на 4 процентных пункта, если в договоре не указано меньшее значение. Для ИЖС действуют свои пределы, но принцип тот же.

Почему длинный срок не всегда выгоден?

Потому что на длинной дистанции основной выигрыш по платежу уже почти выбран, а проценты продолжают накапливаться. В итоге квартира обходится заметно дороже.

О каком примере шла речь в расчётах?

Аналитики брали квартиру за 15 млн рублей, первоначальный взнос 20% или 3 млн рублей и ставку 10% годовых. На этом примере и показали, как меняется платёж при сроках от 5 до 30 лет.

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