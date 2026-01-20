Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Томаты, помидоры
Томаты, помидоры
© Tomatoes Uploaded by Fæ by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 13:44

Подкормками только портила урожай — дикие помидоры показали, что лучше не мешать

Дикие помидоры дали урожай без регулярного ухода — Симона Седлачкова

Дикие помидоры часто выглядят скромно, но именно они способны удивить урожаем без бесконечных хлопот. Посадили один раз — и дальше они нередко "ведут" участок сами, возвращаясь весной из самосева и радуя сладкими крошечными плодами. По вкусу такие томаты многие ставят выше магазинных: насыщенно, ярко, по-настоящему "садово". Об этом говорится в материале Симоны Седлачковой.

Почему "дикие" помидоры так ценят

Эти томаты известны как Solanum pimpinellifolium — одна из природных форм, с которых начинается история привычных нам сортов. В природе они растут там, где не будет заботливого огородника рядом, поэтому привыкли выдерживать перепады условий и не требуют постоянного контроля. В результате садоводы получают растение, которое охотно плодоносит и при этом не просит сложных процедур.

Главное отличие — размер и характер урожая. Плоды небольшие, чаще напоминают ягодки, зато их много. Вкус при этом не "водянистый", а концентрированный и выразительный, поэтому такие томаты легко полюбить с первого же сбора.

Как они выглядят и чем удобны в саду

Кусты у диких помидоров обычно пышные и могут разрастаться в ширину, занимая край грядки или свешиваясь из контейнера. Цветут они кистями мелких жёлтых цветков, а затем завязывают множество красных плодов размером примерно со смородину. Это вариант не для тех, кто гонится за гигантами на витрине, а для тех, кто хочет стабильность, обилие и вкус.

Дикие помидоры подходят не только классическому огороду. Их часто высаживают в приподнятые грядки, контейнеры и "природные" сады, где растениям дают больше свободы. Там они особенно уместны: выглядят живо, заполняют пространство и при этом остаются вполне съедобным, полезным урожаем.

Уход по принципу "не мешать"

Секрет простоты в том, что этим помидорам достаточно солнечного места и лёгкой, хорошо дренированной почвы. Их обычно не нужно постоянно пасынковать: куст справляется и без регулярной "стрижки". Подвязка тоже не обязательна, хотя при желании можно направить побеги, чтобы удобнее было собирать урожай.

С удобрениями важно не перестараться. Слишком активные подкормки нередко приводят к бурному наращиванию зелени, но цветков и плодов становится меньше, поэтому умеренность здесь работает лучше всего.

Самосев и кухня: два главных бонуса

Одна из самых приятных особенностей — способность к самосеву. Если часть плодов упадёт на землю, весной могут появиться новые растения прямо на привычном месте. Именно поэтому дикие помидоры любят те, кто строит огород с минимальным вмешательством: посадил, дал прижиться — и дальше система частично работает сама.

На кухне эти томаты особенно хороши "с грядки": маленькие, сладкие, удобные для перекуса, их охотно едят дети. При этом урожая обычно хватает и на блюда: салаты, пасту, пиццу и соусы, где важна именно плотность вкуса, а не размер каждого плода.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Огурцы без подсветки дали урожай на подоконнике — Павел Лагута, агроном 18.01.2026 в 19:04
Кухня превращается в огород: зимой огурцы растут на подоконнике, но решает совсем не свет

Вырастить огурцы на подоконнике зимой реально даже без ламп. Какие сорта подходят для квартиры и почему стабильное тепло важнее солнца.

Читать полностью » Мороз уплотнил почву в приподнятых грядках и перекрыл отвод воды — Thrifty Gardening 18.01.2026 в 18:54
Лужи в приподнятых грядках держатся неделями — чаще всего причина не там, где вы думаете

Приподнятые грядки зимой часто стоят в лужах: замерзшая почва, избыток компоста, низкая высота, уплотнение и забитое дно мешают дренажу — что делать.

Читать полностью » Косточку авокадо прорастили в воде с помощью зубочисток — Кузьмичева садовод 18.01.2026 в 17:55
Авокадо из косточки превращается в дерево: простая схема, которая срабатывает даже на подоконнике

Вырастить авокадо из косточки на подоконнике проще, чем кажется. Пошаговая инструкция, советы по уходу и нюансы, о которых часто забывают даже опытные садоводы.

Читать полностью » Амариллис не цветёт из-за нехватки энергии в луковице — ботаник Поллак 18.01.2026 в 13:23
Амариллис не зацвёл к праздникам — почти все владельцы совершают одну и ту же ошибку

Узнайте, почему амариллис не цветёт и как вернуть цветение зимой: свет, тепло и полив плюс 8–10 недель покоя — секрет праздника дома через цикл ухода.

Читать полностью » Слишком питательный грунт связывают с провалом всходов из-за инфекций — садовод Ольга Воронова 17.01.2026 в 18:10
Сею рассаду — а всходов почти нет: виноват грунт, который казался “идеальным”

Понимаете, почему даже свежие семена иногда не взойдут? Рассказываем, как рыхлый и нейтральный грунт помогает получить крепкую рассаду без ошибок и разочарований. Узнайте секрет профессионала!

Читать полностью » Лук семенами рекомендуют сеять в помещении уже в январе — House Digest 17.01.2026 в 14:49
Сею лук семенами в январе — летом луковицы выходят крупнее: решает один “секретный” принцип

Познакомьтесь с удивительными преимуществами посева лука в январе! Этот простой шаг обеспечит вам крупные луковицы и стабильный урожай летом — не упустите шанс.

Читать полностью » Морковь, редис, горох, щавель, мяту и базилик выращивают зимой — Antonovsad 17.01.2026 в 13:16
Думала, зимой вырастить нельзя — подоконник доказал обратное уже через пару недель

Свежая зелень и овощи зимой — реальность. Какие культуры подходят для подоконника и что важно учесть, чтобы домашний огород радовал урожаем.

Читать полностью » В январе комнатные растения рекомендуют обрезать не более чем на треть — House Digest 17.01.2026 в 12:13
Обрезаю комнатные растения в январе — и они оживают на глазах: главное правило многие нарушают

Январь — удачное время для мягкой обрезки комнатных растений: какие виды стоит подстричь зимой, что убрать в первую очередь и каких ошибок избегать.

Читать полностью »

Новости
Общество
Одна деталь в разговоре выдает обманщика: как распознать попытку манипуляции
Еда
Красную икру засаливают в домашних условиях разными способами — кулинары
Красота и здоровье
Маркировка "без сахара" не исключила свободные сахара — нутрициолог Ломкова
Наука
Учёные восстановили регенерацию тканей пересадкой клеток — PNAS
Спорт и фитнес
Время тренировок влияет на снижение веса при регулярных занятиях — учёные
Туризм
На Пальмароле нет постоянных жителей и мобильной связи — CNN
Красота и здоровье
Фолиевая кислота помогает при выпадении волос только при дефиците — доктор Сара Харчарик Перкинс
Авто и мото
ABS увеличивает тормозной путь на чистом льду — сотрудник ГАИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet