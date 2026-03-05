За каждым успехом скрывается случайность: почему самобичевание становится привычкой с детства

Постоянная самокритика и обесценивание собственных успехов как случайностей формируют у человека заниженную самооценку и глубокую неуверенность. В антропологическом смысле это эхо древних механизмов выживания, где фокус на ошибках помогал избегать угроз, но в современном мире усиливает внутреннее напряжение. Детское воспитание, ориентированное на замечания вместо похвалы, закладывает эту модель поведения. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Семейный системный психолог Алена Леонова связывает проблему с появлением внутреннего критика, который игнорирует достижения и усиливает самобичевание. По ее словам, самооценка в раннем возрасте зависит от реакции родителей: без поддержки ребенок усваивает негативное отношение к себе и переносит его во взрослую жизнь. Это создает иллюзию самозванства, подкрепленную биохимическими петлями стресса в мозге.

"Если ребенка в детстве мало хвалили, а чаще указывали на ошибки, у него формируется привычка обесценивать собственные достижения. Даже когда у него что-то получается, он может думать, что это просто случайность. При этом за любые промахи он начинает себя жестко критиковать. Такое состояние часто сопровождается ощущением, будто человек является самозванцем", — пояснила Алена Леонова.

Специалист подчеркивает, что корректировка возможна самостоятельно через чтение книг и статей по психологии самооценки. Главное — перейти к реалистичному восприятию достижений, балансируя биохимию успеха и неудач. Такой подход помогает восстановить внутреннюю гармонию без терапии.