Экономика без посредников растёт: число самозанятых на Дальнем Востоке стремительно увеличивается

Рост числа самозанятых на Дальнем Востоке отражает активные изменения в структуре малого предпринимательства региона. Федеральная налоговая служба представила свежие данные, согласно которым число пользователей специального налогового режима на начало ноября 2025 года превысило 580 тысяч человек.

Региональная динамика

Самое большое количество самозанятых зафиксировано в Приморском крае — почти 148 тысяч человек. Регион сохраняет лидерство благодаря широкому спектру сфер, где востребованы услуги частных специалистов, а также устойчивому интересу к легальной самозанятости.

На второй позиции Хабаровский край, где действуют более 117 тысяч предпринимателей, и эта цифра демонстрирует стабильный рост по сравнению с предыдущим месяцем. В Якутии, Бурятии и Забайкалье показатели колеблются около среднероссийских значений: 69,4 тысячи, 61,7 тысячи и 60,2 тысячи самозанятых соответственно. В Амурской области насчитывается 53,7 тысячи пользователей режима.

Параллельно фиксируется снижение активности в ряде регионов округа. В Сахалинской области число самозанятых составляет около 30,6 тысячи человек, на Камчатке — 19,8 тысячи. В Магаданской области зарегистрировано примерно 9,8 тысячи предпринимателей, а в Еврейской автономной области — чуть выше 8,2 тысячи. Самые низкие показатели на Чукотке: статус самозанятого имеют лишь 1,9 тысячи жителей округа.

Новые возможности для самозанятых

Следующие изменения, ожидаемые в регулировании режима, могут оказать влияние на привлекательность данной формы предпринимательства. С 1 января 2026 года для самозанятых будет доступна возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде, что позволит оформлять оплачиваемые больничные. И

нициатива реализуется в формате пилотного проекта, на участие в котором можно будет подать заявку до 30 сентября 2027 года. Сам эксперимент продлится до конца 2028 года. Эта мера призвана расширить социальные гарантии и приблизить статус самозанятых к привычным институтам социальной поддержки.

Интерес к новой опции уже обсуждается в регионах округа, поскольку многие предприниматели рассматривают такие механизмы защиты как важное дополнение к гибкости режима. В сочетании с растущей популярностью НПД это может усилить устойчивость малого бизнеса и повысить его привлекательность для жителей Дальнего Востока.