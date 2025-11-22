Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка у парикмахера
Девушка у парикмахера
© https://unsplash.com by Adam Winger is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована вчера в 23:00

Она помогала клиентам чувствовать себя лучше — пока сама не оказалась на грани выгорания

80 % парикмахеров испытывают боль в спине и ногах — исследование NYU Langone

Парикмахеры не просто работают с волосами — они слушают, сочувствуют и заряжают уверенностью. Но те, кто дарит заботу другим, часто сами остаются без поддержки.
Постоянное стояние, шум фена, химические запахи, разговоры с десятками людей подряд — всё это постепенно выматывает физически и эмоционально. Если вы узнаёте себя, пора включить в график заботу о собственном теле и разуме.

1. Разминайте спину и ноги каждый день

"При длительном стоянии напрягаются мышцы вдоль позвоночника — мультифидус и выпрямители спины, а также бёдра, колени и голени", — пояснила физиотерапевт Наталия Руис.

После работы выполните короткий комплекс растяжки:

• наклонитесь вперёд, расслабляя поясницу и заднюю поверхность бедра;
• упритесь руками в стол и потянитесь вперёд, чтобы снять напряжение со спины;
• сделайте растяжку плеч и вращения ими вперёд-назад;
• несколько раз поверните голову к плечам, разогревая шею;
• поднимайтесь на носки 20-30 раз, чтобы активировать кровоток;
• закончите растяжкой квадрицепсов — подтяните пятку к ягодице.

Всего 5-10 минут в день — и мышцы скажут вам спасибо.

2. Заботьтесь о руках и запястьях

Постоянные стрижки, окрашивания и укладки нагружают кисти и предплечья, повышая риск туннельного синдрома и тендинита.

"При карпальном синдроме появляется онемение, покалывание, слабость в пальцах; при тендините — боль и отёчность", — рассказала Наталия Руис.

Чтобы предотвратить эти состояния:

• несколько раз в день растягивайте запястья и большие пальцы;
• при боли прикладывайте тёплое полотенце на 10-15 минут;
• отдыхайте, держа руки в нейтральном положении (в линию с кистью).

Если боль не проходит, обратитесь к врачу — возможно, нужно укрепление или терапия.

3. Выбирайте удобную обувь

Даже самый стильный образ не стоит боли в стопах. Каблуки создают нагрузку на переднюю часть стопы и ахиллово сухожилие, провоцируют мозоли и бурсит.

"Я отказалась от шпилек и ношу платформенные кеды — в них удобно и я остаюсь на нужной высоте у кресла", — поделилась колорист Рита Хазан.

Совет: выбирайте обувь без высокого каблука, с поддержкой свода и мягкой стелькой из вспененного материала. Она равномерно распределяет вес и снижает усталость ног.

4. Делайте активные перерывы

Стоять часами у зеркала — испытание для кровообращения. Каждые 45 минут устраивайте 5-минутный "активный отдых": пройдитесь по залу, потянитесь, выполните несколько шагов на месте.

После смены попробуйте позу "ноги вверх у стены" — лёжа на спине, поднимите ноги выше уровня сердца. Это улучшит отток крови и снимет отёчность.

5. Увлажняйте кожу рук

Частое мытьё, шампуни и дезинфекция лишают кожу влаги.

"Когда вода постоянно испаряется с поверхности кожи, барьер ослабевает и появляется сухость", — объяснила дерматолог Анджела Лэмб.

Используйте крем с гиалуроновой кислотой или церамидами и наносите его после каждого контакта с водой. Зимой держите тюбик под рукой — сухой воздух усиливает обезвоживание.

6. Ставьте границы в общении с клиентами

Работа парикмахера — это не только ножницы и фен, но и постоянное слушание чужих историй.

"Многие стилисты выполняют невидимую эмоциональную работу — особенно женщины, ЛГБТ-специалисты и люди других культурных групп", — отметила психотерапевт Лия Авеллино.

Если разговор начинает истощать, мягко переключите внимание клиента:

"Извините, хочу сосредоточиться на вашем цвете — хочу, чтобы результат был идеален", — советует Рита Хазан.

А иногда лучше просто слушать без комментариев, как делает стилист Ким Кимбл. Это защищает от эмоционального выгорания.

7. Практикуйте дыхательные и заземляющие техники

Когда усталость и тревога берут верх, несколько минут дыхательной практики могут стать перезагрузкой. Попробуйте "квадратное дыхание": вдох на 4 счёта, задержка на 4, выдох на 4, снова пауза на 4.

"Представьте вокруг себя свет или цвет, который защищает от чужой энергии", — предлагает Лия Авеллино.

Это упражнение помогает отсечь стресс и восстановить внутренние границы.

Советы шаг за шагом

  1. Утром делайте короткую зарядку перед сменой.

  2. Держите под рукой бутылку воды — обезвоживание усиливает усталость.

  3. Периодически меняйте положение тела за креслом.

  4. Храните в салоне аптечку с пластырем, кремом для рук и тёплым компрессом.

  5. После работы уделите 10 минут тишине — без разговоров и телефонов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: работать без перерывов.
    Последствие: варикоз, усталость, судороги.
    Альтернатива: каждые 45 минут активный отдых.

  • Ошибка: не защищать руки от воды и химии.
    Последствие: сухость и дерматит.
    Альтернатива: перчатки и крем после каждого мытья.

  • Ошибка: обсуждать личные проблемы клиентов.
    Последствие: эмоциональное выгорание.
    Альтернатива: сохраняйте нейтралитет и фокус на работе.

Плюсы и минусы самозаботы

Плюсы Минусы
Меньше усталости и болей Требует дисциплины и времени
Повышается концентрация и настроение Не всегда возможно при плотном графике
Улучшается качество работы Иногда клиенты не уважают границы

FAQ

Как часто нужно делать растяжку?
Каждый день после смены — хотя бы 5 минут.

Что делать при боли в запястьях?
Используйте тепло, избегайте сгибания и обращайтесь к врачу при постоянном онемении.

Как снять стресс после работы?
Тёплый душ, дыхательные упражнения, короткая медитация или прогулка.

Мифы и правда

Миф: самозабота — это отдых на выходных.
Правда: она начинается с мелких ежедневных привычек.

Миф: если любишь работу, усталости не бывает.
Правда: даже любимое дело требует восстановления.

Миф: профессионал не должен показывать слабость.
Правда: забота о себе — не слабость, а инструмент устойчивости.

Интересные факты

• 80 % парикмахеров жалуются на боли в спине и ногах.
• Средний мастер проводит на ногах до 10 часов в день.
• Регулярная растяжка снижает риск профессиональных травм на 30 %.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тартановая юбка объединяет классику и гранж, отмечают модные редакторы вчера в 23:44
Долго сомневалась в яркой клетке — но стоило надеть, и я поняла, почему она снова в тренде

Тартановая юбка вновь в тренде зимы 2025-2026. Узнайте, как правильно её носить и чем сочетать для стиля и уюта в холодное время года!

Читать полностью » Красная, чёрная и щучья икра почти одинаковы по питательной ценности — нутрициологи вчера в 17:53
Икра стоила дорого — но вкус оказался провальным: выяснила, как выбирать правильно

Икра традиционно появляется на праздничных столах, но важно понимать, кому она полезна, в каком количестве безопасна и как выбрать качественный продукт в магазине.

Читать полностью » Холод вызывает кратковременную красноту и отёк кистей, отмечают дерматологи вчера в 17:46
Руки стали горячими и отёкшими после обычного дня — скрытый сигнал, который легко пропустить

Красные и опухшие руки могут быть как простым сигналом усталости, так и признаком серьезных заболеваний. Узнайте, какие симптомы требуют внимания!

Читать полностью » Правильная заправка усиливает усвоение витаминов A, E и K — диетологи вчера в 16:45
Смешала эти масла — и получила заправку, которая снижает воспаление в организме

Даже простой салат может стать источником ценных нутриентов, если подобрать к нему правильную заправку. Разбираем три удачные варианты, рекомендованные специалистами.

Читать полностью » Тёплая влажная среда в обуви ускоряет развитие грибка, отмечают дерматологи вчера в 16:40
Ноготь стал желтеть и утолщаться — причина оказалась не в обуви: вот что чаще всего запускает грибок

Грибок ногтей — проблема, с которой сталкиваются многие. Узнайте о главных методах лечения и профилактики, чтобы сохранить здоровье своих ногтей.

Читать полностью » Правильный рацион снижает нагрузку на иммунитет при простуде — диетологи вчера в 15:39
Во время простуды ела как обычно — и состояние только ухудшалось: спасла правильная еда

Некоторые продукты способны поддержать иммунитет и ускорить восстановление во время болезни. Разбираем варианты, которые действительно помогают облегчить состояние.

Читать полностью » Жирная рыба помогает поддерживать уровень витамина D зимой, сообщают диетологи вчера в 15:27
Не было сил бороться с зимней вялостью — помогла маленькая привычка, о которой большинство не вспоминает

Как поддержать уровень витамина D зимой и избежать упадка сил? Узнайте, какие привычки и продукты помогут вашему организму.

Читать полностью » Отсутствие пищи запускает распад мышц и стресс-реакции — врач Дарья Русакова вчера в 14:35
Пробовала голодать без подготовки — чуть не упала: теперь делаю 1 шаг за 2 дня, и самочувствие идеальное

Лечебное голодание может быть опасным без подготовки и медицинского контроля. Почему оно влияет на мышцы, обмен веществ и кому категорически нельзя голодать?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Иммунитет после гриппа сохраняется только в пределах подтипа — врач Сережина
Садоводство
Терракотовые горшки растрескались от влажной почвы в мороз — по данным садоводов
ЮФО
РАН рассматривает проект переброски воды из Печоры и Двины в Донбасс — ТАСС
Красота и здоровье
Яркий свет ускоряет зимнее пробуждение — врач-терапевт Светлана Бурнацкая
Туризм
Средиземноморская деревня привлекла тысячи туристов — турагентства
Еда
Салат со слабосолёной сельдью и жареными шампиньонами сохраняет форму — повар
Спорт и фитнес
Йога помогает восстановиться после стресса — эксперты Гарвардского университета
Общество
Один турист запросил расширенную компенсацию за отмену стоянки для Astoria Grande — Российская газета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet