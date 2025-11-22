Она помогала клиентам чувствовать себя лучше — пока сама не оказалась на грани выгорания

Парикмахеры не просто работают с волосами — они слушают, сочувствуют и заряжают уверенностью. Но те, кто дарит заботу другим, часто сами остаются без поддержки.

Постоянное стояние, шум фена, химические запахи, разговоры с десятками людей подряд — всё это постепенно выматывает физически и эмоционально. Если вы узнаёте себя, пора включить в график заботу о собственном теле и разуме.

1. Разминайте спину и ноги каждый день

"При длительном стоянии напрягаются мышцы вдоль позвоночника — мультифидус и выпрямители спины, а также бёдра, колени и голени", — пояснила физиотерапевт Наталия Руис.

После работы выполните короткий комплекс растяжки:

• наклонитесь вперёд, расслабляя поясницу и заднюю поверхность бедра;

• упритесь руками в стол и потянитесь вперёд, чтобы снять напряжение со спины;

• сделайте растяжку плеч и вращения ими вперёд-назад;

• несколько раз поверните голову к плечам, разогревая шею;

• поднимайтесь на носки 20-30 раз, чтобы активировать кровоток;

• закончите растяжкой квадрицепсов — подтяните пятку к ягодице.

Всего 5-10 минут в день — и мышцы скажут вам спасибо.

2. Заботьтесь о руках и запястьях

Постоянные стрижки, окрашивания и укладки нагружают кисти и предплечья, повышая риск туннельного синдрома и тендинита.

"При карпальном синдроме появляется онемение, покалывание, слабость в пальцах; при тендините — боль и отёчность", — рассказала Наталия Руис.

Чтобы предотвратить эти состояния:

• несколько раз в день растягивайте запястья и большие пальцы;

• при боли прикладывайте тёплое полотенце на 10-15 минут;

• отдыхайте, держа руки в нейтральном положении (в линию с кистью).

Если боль не проходит, обратитесь к врачу — возможно, нужно укрепление или терапия.

3. Выбирайте удобную обувь

Даже самый стильный образ не стоит боли в стопах. Каблуки создают нагрузку на переднюю часть стопы и ахиллово сухожилие, провоцируют мозоли и бурсит.

"Я отказалась от шпилек и ношу платформенные кеды — в них удобно и я остаюсь на нужной высоте у кресла", — поделилась колорист Рита Хазан.

Совет: выбирайте обувь без высокого каблука, с поддержкой свода и мягкой стелькой из вспененного материала. Она равномерно распределяет вес и снижает усталость ног.

4. Делайте активные перерывы

Стоять часами у зеркала — испытание для кровообращения. Каждые 45 минут устраивайте 5-минутный "активный отдых": пройдитесь по залу, потянитесь, выполните несколько шагов на месте.

После смены попробуйте позу "ноги вверх у стены" — лёжа на спине, поднимите ноги выше уровня сердца. Это улучшит отток крови и снимет отёчность.

5. Увлажняйте кожу рук

Частое мытьё, шампуни и дезинфекция лишают кожу влаги.

"Когда вода постоянно испаряется с поверхности кожи, барьер ослабевает и появляется сухость", — объяснила дерматолог Анджела Лэмб.

Используйте крем с гиалуроновой кислотой или церамидами и наносите его после каждого контакта с водой. Зимой держите тюбик под рукой — сухой воздух усиливает обезвоживание.

6. Ставьте границы в общении с клиентами

Работа парикмахера — это не только ножницы и фен, но и постоянное слушание чужих историй.

"Многие стилисты выполняют невидимую эмоциональную работу — особенно женщины, ЛГБТ-специалисты и люди других культурных групп", — отметила психотерапевт Лия Авеллино.

Если разговор начинает истощать, мягко переключите внимание клиента:

"Извините, хочу сосредоточиться на вашем цвете — хочу, чтобы результат был идеален", — советует Рита Хазан.

А иногда лучше просто слушать без комментариев, как делает стилист Ким Кимбл. Это защищает от эмоционального выгорания.

7. Практикуйте дыхательные и заземляющие техники

Когда усталость и тревога берут верх, несколько минут дыхательной практики могут стать перезагрузкой. Попробуйте "квадратное дыхание": вдох на 4 счёта, задержка на 4, выдох на 4, снова пауза на 4.

"Представьте вокруг себя свет или цвет, который защищает от чужой энергии", — предлагает Лия Авеллино.

Это упражнение помогает отсечь стресс и восстановить внутренние границы.

Советы шаг за шагом

Утром делайте короткую зарядку перед сменой. Держите под рукой бутылку воды — обезвоживание усиливает усталость. Периодически меняйте положение тела за креслом. Храните в салоне аптечку с пластырем, кремом для рук и тёплым компрессом. После работы уделите 10 минут тишине — без разговоров и телефонов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: работать без перерывов.

Последствие: варикоз, усталость, судороги.

Альтернатива: каждые 45 минут активный отдых.

Ошибка: не защищать руки от воды и химии.

Последствие: сухость и дерматит.

Альтернатива: перчатки и крем после каждого мытья.

Ошибка: обсуждать личные проблемы клиентов.

Последствие: эмоциональное выгорание.

Альтернатива: сохраняйте нейтралитет и фокус на работе.

Плюсы и минусы самозаботы

Плюсы Минусы Меньше усталости и болей Требует дисциплины и времени Повышается концентрация и настроение Не всегда возможно при плотном графике Улучшается качество работы Иногда клиенты не уважают границы

FAQ

Как часто нужно делать растяжку?

Каждый день после смены — хотя бы 5 минут.

Что делать при боли в запястьях?

Используйте тепло, избегайте сгибания и обращайтесь к врачу при постоянном онемении.

Как снять стресс после работы?

Тёплый душ, дыхательные упражнения, короткая медитация или прогулка.

Мифы и правда

Миф: самозабота — это отдых на выходных.

Правда: она начинается с мелких ежедневных привычек.

Миф: если любишь работу, усталости не бывает.

Правда: даже любимое дело требует восстановления.

Миф: профессионал не должен показывать слабость.

Правда: забота о себе — не слабость, а инструмент устойчивости.

Интересные факты

• 80 % парикмахеров жалуются на боли в спине и ногах.

• Средний мастер проводит на ногах до 10 часов в день.

• Регулярная растяжка снижает риск профессиональных травм на 30 %.