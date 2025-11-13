Российская селекция выходит на новый уровень: вуз из Кургана вошёл в мировой научный центр

Курганский государственный университет вошёл в число девяти российских вузов, которые стали участниками Научных центров мирового уровня (НЦМУ) — объединений, призванных ускорить развитие стратегических направлений науки и технологий. Региональный вуз вошёл в состав центра по современной селекции сельскохозяйственных растений, созданного под эгидой Федерального научного центра овощеводства.

Новый статус и партнёрство федерального уровня

Консорциум, в который вошёл Курганский госуниверситет (КГУ), объединяет ведущие научные учреждения страны, включая Федеральный научный центр риса и Всероссийский институт кормов им. В. Р. Вильямса.

Основная цель сотрудничества — разработка технологий создания новых сортов и гибридов сельхозкультур, устойчивых к изменению климата и направленных на импортозамещение в аграрном секторе.

"Участие в таком масштабном федеральном проекте открывает для нас новые возможности для развития и роста. Коллаборации с ведущими научными организациями позволяют ученым получать дополнительные компетенции и участвовать в решении актуальных задач научно-технологического прогресса", — отметила ректор КГУ Надежда Дубив.

Роль Курганского университета

КГУ в рамках НЦМУ будет выполнять экологическое сортоиспытание новых селекционных достижений в условиях Зауралья, где агроклимат отличается повышенной континентальностью и требует особых подходов к растениеводству.

Кроме того, университет займётся:

разработкой и обновлением образовательных программ, связанных с селекцией и агротехнологиями;

созданием совместных учебных проектов с федеральными научными центрами;

подготовкой кадров — привлечением молодых специалистов и студентов к участию в селекционных исследованиях.

"В распоряжении университета — современные научно-производственные площадки и развитая исследовательская инфраструктура", — подчеркнула ректор.

Интеграция КГУ в федеральные научные программы

Вхождение в НЦМУ стало продолжением активной работы Курганского госуниверситета по включению в федеральные научно-образовательные инициативы.

Сегодня вуз:

участвует в программе "Приоритет 2030" Минобрнауки РФ;

реализует совместно с МГТУ "СТАНКИН" проект по созданию металлообрабатывающего инструмента в рамках Передовой инженерной школы;

является участником Уральского межрегионального НОЦ, где на базе КГУ открыта молодёжная лаборатория "Перспективные материалы для индустрии и биомедицины".

Значение для региона

Участие Курганского госуниверситета в НЦМУ — это шаг к формированию научно-образовательного центра нового поколения на территории Зауралья. Оно позволит региону стать площадкой для испытаний и внедрения инновационных сельхозтехнологий, а также повысит престиж аграрных профессий среди молодёжи.