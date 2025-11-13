Российская селекция выходит на новый уровень: вуз из Кургана вошёл в мировой научный центр
Курганский государственный университет вошёл в число девяти российских вузов, которые стали участниками Научных центров мирового уровня (НЦМУ) — объединений, призванных ускорить развитие стратегических направлений науки и технологий. Региональный вуз вошёл в состав центра по современной селекции сельскохозяйственных растений, созданного под эгидой Федерального научного центра овощеводства.
Новый статус и партнёрство федерального уровня
Консорциум, в который вошёл Курганский госуниверситет (КГУ), объединяет ведущие научные учреждения страны, включая Федеральный научный центр риса и Всероссийский институт кормов им. В. Р. Вильямса.
Основная цель сотрудничества — разработка технологий создания новых сортов и гибридов сельхозкультур, устойчивых к изменению климата и направленных на импортозамещение в аграрном секторе.
"Участие в таком масштабном федеральном проекте открывает для нас новые возможности для развития и роста. Коллаборации с ведущими научными организациями позволяют ученым получать дополнительные компетенции и участвовать в решении актуальных задач научно-технологического прогресса", — отметила ректор КГУ Надежда Дубив.
Роль Курганского университета
КГУ в рамках НЦМУ будет выполнять экологическое сортоиспытание новых селекционных достижений в условиях Зауралья, где агроклимат отличается повышенной континентальностью и требует особых подходов к растениеводству.
Кроме того, университет займётся:
- разработкой и обновлением образовательных программ, связанных с селекцией и агротехнологиями;
- созданием совместных учебных проектов с федеральными научными центрами;
- подготовкой кадров — привлечением молодых специалистов и студентов к участию в селекционных исследованиях.
"В распоряжении университета — современные научно-производственные площадки и развитая исследовательская инфраструктура", — подчеркнула ректор.
Интеграция КГУ в федеральные научные программы
Вхождение в НЦМУ стало продолжением активной работы Курганского госуниверситета по включению в федеральные научно-образовательные инициативы.
Сегодня вуз:
- участвует в программе "Приоритет 2030" Минобрнауки РФ;
- реализует совместно с МГТУ "СТАНКИН" проект по созданию металлообрабатывающего инструмента в рамках Передовой инженерной школы;
- является участником Уральского межрегионального НОЦ, где на базе КГУ открыта молодёжная лаборатория "Перспективные материалы для индустрии и биомедицины".
Значение для региона
Участие Курганского госуниверситета в НЦМУ — это шаг к формированию научно-образовательного центра нового поколения на территории Зауралья. Оно позволит региону стать площадкой для испытаний и внедрения инновационных сельхозтехнологий, а также повысит престиж аграрных профессий среди молодёжи.
