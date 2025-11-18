Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Постельная сцена
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 10:33

Секс в 21 веке исчезает — и вот что стоит за этим поворотом: почему молодёжь теряет интерес

Снижение сексуальной активности среди молодёжи отражает глубокие процессы — профессор Кей Уэллингс

Снижение сексуальной активности среди молодых людей в странах с высоким уровнем жизни стало одной из самых обсуждаемых тенденций последних лет. Все больше исследований фиксируют, что молодёжь реже вступает в интимные отношения, чем предыдущие поколения в том же возрасте.

Это меняет привычные представления о социальном поведении, семейных сценариях и даже демографических перспективах. Но то, что кажется кризисом, на самом деле отражает куда более сложные процессы — экономические, культурные, психологические и технологические. Чтобы понять, что стоит за этим трендом, важно рассмотреть его многослойно.

Как менялась интимность: взгляд через историю поколений

Традиции близости всегда зависели от контекста эпохи. Исследования показывают, что в 1950-х секс воспринимался как часть брака. С появлением противозачаточных средств в 1960-х произошёл скачок сексуальной свободы. А вспышка эпидемии ВИЧ в 1980-х снова сделала молодых людей осторожнее. По словам профессора Кей Уэллингс,

"Но я считаю, что в 90-е установка сменилась, и поощрять стали уже сам секс", — считает профессор.

К началу 2010-х многие ожидали дальнейшего роста сексуальной активности благодаря социальным сетям, свободе общения и приложениям для знакомств. Однако данные "Общего социального исследования" показали обратное: доля американцев 18-29 лет, не имевших сексуальных контактов за год, выросла с 12% до почти четверти к 2024 году.

Почему молодёжь занимается сексом реже

Современный спад не объясняется одним фактором — он складывается из нескольких слоёв.

Экономические условия

Финансовая нестабильность и рост цен на жильё задерживают уход молодёжи от родителей. В США в 2023 году 18% людей 25-34 лет жили в родительском доме, что почти вдвое больше, чем в 2000-м. По словам Люка Браннинга,

"Жизнь с родителями — не самая подходящая обстановка для активной половой жизни", — признает Люк Браннинг из Лидского университета.

Низкий доход у молодых мужчин также снижает вероятность романтических встреч. Как отмечает Петер Уэда,

"Не должно быть так, что способность мужчины зарабатывать или его финансовый статус считаются привлекательными, но если посмотреть на исследования — это, кажется, универсальная закономерность", — говорит Петер Уэда из Каролинского института.

Трезвость нового поколения

Со временем молодёжь стала пить меньше алкоголя. Это снижает рискованное поведение и делает людей более сдержанными. По данным Gallup, употребление алкоголя среди американцев 18-34 лет снизилось с 72% до 62%.

По словам Уэллингс,

"Выросло "благоразумное поколение" — так называют молодых людей, которые меньше пьют, меньше употребляют наркотиков [и] реже занимаются сексом", — замечает Уэллингс.

Цифровая среда и одиночество

Несмотря на постоянное онлайн-общение, живые контакты стали реже. По мнению Наташи МакКивер,

"Поколение Z называют самым социализированным, но при этом самым одиноким, потому что они действительно постоянно на связи, но в основном — через экраны", — констатирует Наташа МакКивер из Лидского университета.

Это делает реальные встречи эмоционально напряжённее.

Приложения для знакомств

Ожидалось, что Tinder и его аналоги увеличат количество связей. Но этого не произошло. Как отмечает Андраш Кёлто,

"Эти приложения были разработаны не для того, чтобы люди реально вступали в связь, а чтобы подсаживать их на сами приложения", — объясняет Андраш Кёлто из Ирландского университета Голуэя.

Психическое здоровье

Уровень тревожности среди молодёжи растёт. По словам Браннинга:

"Если человек чувствует себя неважно, у него может не быть душевных сил для секса", — говорит Браннинг.

МакКивер добавляет, что длительное воздержание усиливает страх близости:

"Секс может быть пугающим, напряженным опытом, и чем реже ты им занимаешься, тем менее комфортно себя чувствуешь, — добавляет МакКивер".

Сравнение причин снижения сексуальной активности

Фактор Как влияет В каких странах заметнее
Экономика Задерживает финансовую независимость США, Великобритания
Технологии Снижает количество живых контактов США, Европа
Трезвость Уменьшает рискованное поведение США, Австралия
Психическое здоровье Повышает уровень тревоги Все развитые страны
Культура Снижает давление "обязательного секса" Япония, Германия

Советы шаг за шагом: как поддерживать здоровую интимность

  1. Создавайте пространства общения без экранов: кафе, мастер-классы, совместные прогулки.

  2. Уделяйте внимание эмоциональному состоянию — используют медитацию, дневники, йогу.

  3. При необходимости обращайтесь к психологу: даже короткие консультации помогают снять тревогу.

  4. Формируйте комфортную среду проживания — ароматические диффузоры, СПА-уходы, массаж улучшат расслабление.

  5. Ограничивайте зависимость от приложений знакомств — полезно ставить лимиты или использовать сервисы для живых встреч.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: постоянное общение только онлайн.
    Последствие: страх реальных встреч.
    Альтернатива: клубы по интересам, офлайн-мероприятия.

  2. Ошибка: игнорирование тревожности.
    Последствие: избегание близости.
    Альтернатива: терапия, дыхательные техники.

  3. Ошибка: употребление алкоголя "для смелости".
    Последствие: ухудшение восприятия партнёра и риска.
    Альтернатива: безалкогольные напитки, расслабляющие чаи.

А что если…

Что если интимность стала не центральной частью жизни, а одним из вариантов удовольствия — наряду с путешествиями, карьерой, спортом, хобби? Многие молодые люди в Японии, например, не стремятся к романтическим отношениям вовсе.

Что если снижение сексуальности — показатель роста самостоятельности и личных границ? Молодёжь всё чаще выбирает эмоциональный комфорт, а не давление "нормы".

Плюсы и минусы изменения сексуальной активности

Аспект Плюсы Минусы
Трезвость Меньше рисков Больше зажатости
Социальные сети Возможность общения Падение личных контактов
Финансовая зависимость Больше поддержки Меньше интимности
Рост осознанности Снижение давления Поздние отношения

FAQ

Как понять, что снижение сексуальной активности — проблема?
Если отсутствие секса вызывает тревогу, неудовлетворённость или влияет на самооценку — стоит обсудить это со специалистом.

Сколько стоит консультация психолога по вопросам близости?
В зависимости от страны и формата цена варьируется от бюджетных онлайн-сессий до премиальных индивидуальных программ.

Что лучше для восстановления интимности — приложения или офлайн?
Офлайн-встречи эффективнее, так как формируют живой контакт и уменьшают тревожность.

Мифы и правда

  1. Миф: молодёжь не занимается сексом, потому что не хочет отношений.
    Правда: многие хотят, но сталкиваются с тревогой и бытовыми ограничениями.

  2. Миф: приложения для знакомств увеличивают количество связей.
    Правда: большинство пользователей тратят время на свайпы, а не на встречи.

  3. Миф: воздержание вредно.
    Правда: вредно лишь то, что сопровождается стрессом или дискомфортом.

Сон и психология

Регулярный сон снижает тревожность — один из ключевых факторов снижения сексуальной активности. Недосып усиливает эмоциональную нестабильность, поэтому вечерние ритуалы, расслабляющие чаи, SPA-процедуры и массаж помогают вернуть гармонию.

Исторический контекст

Сексуальная культура регулярно менялась под давлением технологий, войн, медицины и экономических циклов. Сегодня мы наблюдаем новую трансформацию — переход от сексуальной свободы к сексуальной осознанности.

Три интересных факта

  1. В Японии половина молодых людей до 25 лет не имеет сексуального опыта.

  2. Только две трети мужчин в исследованиях признаются, что хотят больше интимности.

  3. Уровень употребления алкоголя среди молодёжи падает быстрее, чем в любой другой возрастной группе.

