Секс в 21 веке исчезает — и вот что стоит за этим поворотом: почему молодёжь теряет интерес
Снижение сексуальной активности среди молодых людей в странах с высоким уровнем жизни стало одной из самых обсуждаемых тенденций последних лет. Все больше исследований фиксируют, что молодёжь реже вступает в интимные отношения, чем предыдущие поколения в том же возрасте.
Это меняет привычные представления о социальном поведении, семейных сценариях и даже демографических перспективах. Но то, что кажется кризисом, на самом деле отражает куда более сложные процессы — экономические, культурные, психологические и технологические. Чтобы понять, что стоит за этим трендом, важно рассмотреть его многослойно.
Как менялась интимность: взгляд через историю поколений
Традиции близости всегда зависели от контекста эпохи. Исследования показывают, что в 1950-х секс воспринимался как часть брака. С появлением противозачаточных средств в 1960-х произошёл скачок сексуальной свободы. А вспышка эпидемии ВИЧ в 1980-х снова сделала молодых людей осторожнее. По словам профессора Кей Уэллингс,
"Но я считаю, что в 90-е установка сменилась, и поощрять стали уже сам секс", — считает профессор.
К началу 2010-х многие ожидали дальнейшего роста сексуальной активности благодаря социальным сетям, свободе общения и приложениям для знакомств. Однако данные "Общего социального исследования" показали обратное: доля американцев 18-29 лет, не имевших сексуальных контактов за год, выросла с 12% до почти четверти к 2024 году.
Почему молодёжь занимается сексом реже
Современный спад не объясняется одним фактором — он складывается из нескольких слоёв.
Экономические условия
Финансовая нестабильность и рост цен на жильё задерживают уход молодёжи от родителей. В США в 2023 году 18% людей 25-34 лет жили в родительском доме, что почти вдвое больше, чем в 2000-м. По словам Люка Браннинга,
"Жизнь с родителями — не самая подходящая обстановка для активной половой жизни", — признает Люк Браннинг из Лидского университета.
Низкий доход у молодых мужчин также снижает вероятность романтических встреч. Как отмечает Петер Уэда,
"Не должно быть так, что способность мужчины зарабатывать или его финансовый статус считаются привлекательными, но если посмотреть на исследования — это, кажется, универсальная закономерность", — говорит Петер Уэда из Каролинского института.
Трезвость нового поколения
Со временем молодёжь стала пить меньше алкоголя. Это снижает рискованное поведение и делает людей более сдержанными. По данным Gallup, употребление алкоголя среди американцев 18-34 лет снизилось с 72% до 62%.
По словам Уэллингс,
"Выросло "благоразумное поколение" — так называют молодых людей, которые меньше пьют, меньше употребляют наркотиков [и] реже занимаются сексом", — замечает Уэллингс.
Цифровая среда и одиночество
Несмотря на постоянное онлайн-общение, живые контакты стали реже. По мнению Наташи МакКивер,
"Поколение Z называют самым социализированным, но при этом самым одиноким, потому что они действительно постоянно на связи, но в основном — через экраны", — констатирует Наташа МакКивер из Лидского университета.
Это делает реальные встречи эмоционально напряжённее.
Приложения для знакомств
Ожидалось, что Tinder и его аналоги увеличат количество связей. Но этого не произошло. Как отмечает Андраш Кёлто,
"Эти приложения были разработаны не для того, чтобы люди реально вступали в связь, а чтобы подсаживать их на сами приложения", — объясняет Андраш Кёлто из Ирландского университета Голуэя.
Психическое здоровье
Уровень тревожности среди молодёжи растёт. По словам Браннинга:
"Если человек чувствует себя неважно, у него может не быть душевных сил для секса", — говорит Браннинг.
МакКивер добавляет, что длительное воздержание усиливает страх близости:
"Секс может быть пугающим, напряженным опытом, и чем реже ты им занимаешься, тем менее комфортно себя чувствуешь, — добавляет МакКивер".
Сравнение причин снижения сексуальной активности
|Фактор
|Как влияет
|В каких странах заметнее
|Экономика
|Задерживает финансовую независимость
|США, Великобритания
|Технологии
|Снижает количество живых контактов
|США, Европа
|Трезвость
|Уменьшает рискованное поведение
|США, Австралия
|Психическое здоровье
|Повышает уровень тревоги
|Все развитые страны
|Культура
|Снижает давление "обязательного секса"
|Япония, Германия
Советы шаг за шагом: как поддерживать здоровую интимность
-
Создавайте пространства общения без экранов: кафе, мастер-классы, совместные прогулки.
-
Уделяйте внимание эмоциональному состоянию — используют медитацию, дневники, йогу.
-
При необходимости обращайтесь к психологу: даже короткие консультации помогают снять тревогу.
-
Формируйте комфортную среду проживания — ароматические диффузоры, СПА-уходы, массаж улучшат расслабление.
-
Ограничивайте зависимость от приложений знакомств — полезно ставить лимиты или использовать сервисы для живых встреч.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: постоянное общение только онлайн.
Последствие: страх реальных встреч.
Альтернатива: клубы по интересам, офлайн-мероприятия.
-
Ошибка: игнорирование тревожности.
Последствие: избегание близости.
Альтернатива: терапия, дыхательные техники.
-
Ошибка: употребление алкоголя "для смелости".
Последствие: ухудшение восприятия партнёра и риска.
Альтернатива: безалкогольные напитки, расслабляющие чаи.
А что если…
Что если интимность стала не центральной частью жизни, а одним из вариантов удовольствия — наряду с путешествиями, карьерой, спортом, хобби? Многие молодые люди в Японии, например, не стремятся к романтическим отношениям вовсе.
Что если снижение сексуальности — показатель роста самостоятельности и личных границ? Молодёжь всё чаще выбирает эмоциональный комфорт, а не давление "нормы".
Плюсы и минусы изменения сексуальной активности
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Трезвость
|Меньше рисков
|Больше зажатости
|Социальные сети
|Возможность общения
|Падение личных контактов
|Финансовая зависимость
|Больше поддержки
|Меньше интимности
|Рост осознанности
|Снижение давления
|Поздние отношения
FAQ
Как понять, что снижение сексуальной активности — проблема?
Если отсутствие секса вызывает тревогу, неудовлетворённость или влияет на самооценку — стоит обсудить это со специалистом.
Сколько стоит консультация психолога по вопросам близости?
В зависимости от страны и формата цена варьируется от бюджетных онлайн-сессий до премиальных индивидуальных программ.
Что лучше для восстановления интимности — приложения или офлайн?
Офлайн-встречи эффективнее, так как формируют живой контакт и уменьшают тревожность.
Мифы и правда
-
Миф: молодёжь не занимается сексом, потому что не хочет отношений.
Правда: многие хотят, но сталкиваются с тревогой и бытовыми ограничениями.
-
Миф: приложения для знакомств увеличивают количество связей.
Правда: большинство пользователей тратят время на свайпы, а не на встречи.
-
Миф: воздержание вредно.
Правда: вредно лишь то, что сопровождается стрессом или дискомфортом.
Сон и психология
Регулярный сон снижает тревожность — один из ключевых факторов снижения сексуальной активности. Недосып усиливает эмоциональную нестабильность, поэтому вечерние ритуалы, расслабляющие чаи, SPA-процедуры и массаж помогают вернуть гармонию.
Исторический контекст
Сексуальная культура регулярно менялась под давлением технологий, войн, медицины и экономических циклов. Сегодня мы наблюдаем новую трансформацию — переход от сексуальной свободы к сексуальной осознанности.
Три интересных факта
-
В Японии половина молодых людей до 25 лет не имеет сексуального опыта.
-
Только две трети мужчин в исследованиях признаются, что хотят больше интимности.
-
Уровень употребления алкоголя среди молодёжи падает быстрее, чем в любой другой возрастной группе.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru