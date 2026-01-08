Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Канны
Канны
© commons.wikimedia.org by Kenshin~commonswiki is licensed under CC BY-SA 2.0 at
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:45

Секреты Эгисхайма: деревня, где улицы обвивают замок, а каждый шаг открывает новые горизонты

Эгисхайм — деревня с душой и атмосферой уединения, где время замедляется – Эльзасское туристическое бюро

Эльзас скрывает уголки, не затронутые массовым туризмом, и один из таких — деревня Эгисхайм. Она привлекает тех, кто ценит спокойствие и атмосферу настоящего исторического уюта. В этом месте время замедляется, и можно увидеть регион, каким он был много веков назад.

Истинная атмосфера Эгисхайма

Деревня Эгисхайм расположена среди виноградников, и её улицы выстроены по редкому принципу концентрических кругов. Такие переулки словно обвивают центральную площадь с замком, создавая гармоничную картину пространства, где каждый поворот открывает новый, удивительный ракурс. Прогулка по этим кольцевым улицам напоминает путешествие по спирали, где живое окружение становится ещё ярче с каждым шагом.

Здесь можно встретить фахверковые дома с яркими геранями, старинную брусчатку и кованые вывески, создающие атмосферу, далёкую от стандартных туристических мест. В отличие от более известных городов, таких как Кольмар или Риквир, Эгисхайм позволяет почувствовать настоящий, неподдельный ритм жизни. Здесь можно найти мгновения тишины, уединения и почувствовать, как этот город жил много веков назад, сохраняя свою неповторимую душу.

"Эгисхайм — это место, где история встречается с настоящим, а каждый уголок наполнен живыми воспоминаниями," — говорит местный гид Жюльетт Ланж.

Архитектура и атмосфера

В центре Эгисхайма находится замок графов Эгисхайма — родина папы Льва IX, который своим величием до сих пор задает ритм всей деревни. Замок с восьмиугольными башнями вписывается в гармоничную картину города, и дома вокруг него словно стремятся друг к другу, образуя плотное, но уютное пространство. Такая камерность роднит Эгисхайм с европейскими уголками, которые ценятся не за масштаб, а за атмосферу, как, например, небольшие деревушки в Греции, куда люди едут за тишиной и природой.

Прогулка по деревне — это шанс увидеть мельчайшие детали, которые создают живую атмосферу. Старые дверные ручки, резные балки, фрески в часовне Сен-Леон — всё это напоминает о давно ушедших временах, но в то же время живёт рядом с нами, создавая ощущение живого музея, в котором продолжают жить люди.

Виноградники и вкусы Эльзаса

Эгисхайм — это не только историческая деревня, но и сердце винодельческого региона Эльзаса. Окрестности деревни — это Вогезы, где растут знаменитые рислинги и гевюрцтраминеры. Прогулка по местной винодельческой тропе Гран-Крю займет несколько часов и подарит неповторимые панорамы Эльзасской равнины, открывая виды, которыми можно наслаждаться в любое время года.

Местные винные погреба предлагают своим гостям тёплый приём и атмосферу без формальностей. Дегустация вина в Эгисхайме превращается не просто в чашку напитка, а в разговор о земле и традициях виноделия. Такой подход к отдыху и отдых в тишине природы, вдали от массовых курортов, особенно ценится теми, кто устал от шума и суеты современных туристических мест. Это место привлекает путешественников, стремящихся отдохнуть в уединении и на связи с природой.

Когда лучше посещать Эгисхайм

Эгисхайм — идеальное место для посещения в любое время года. Весной деревня утопает в цветах, летом её террасы наполняются жизнью, осенью начинается сбор винограда, а зимой улицы заливает рождественский свет. Вне зависимости от времени года, Эгисхайм сохраняет свою спокойную и дружелюбную атмосферу, не утрачивая своего ритма и чарующего очарования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Алматы зимой сочетает музейный маршрут и горнолыжный курорт Шымбулак — Турпром сегодня в 6:35
Туркестан и Бурабай вместо стандартных курортов: зимняя поездка, которая переворачивает ожидания

Казахстан зовёт зимой: в феврале здесь можно увидеть наследие Золотой Орды, снежные пейзажи и курорты без переплат высокого сезона.

Читать полностью » Пхукет и Самуи подорожали на 30–50% по размещению за несколько лет — Турпром сегодня в 6:35
Пхукет перестал быть доступным: туристов встречает ценник, который раньше казался фантастикой

Таиланд больше не гарантирует отдых "дёшево и сердито". Почему подорожали Пхукет и Самуи и где искать более доступные курорты.

Читать полностью » Маршрут Золотой треугольник и отдых в Гоа являются удобным форматом для первой поездки в Индию — соцсети сегодня в 2:55
Индия без спешки и суеты: почему этот маршрут называют самым сбалансированным

Комбинированный маршрут по Индии объединяет древние города, знаковые памятники и отдых у океана, показывая страну без спешки, но во всей её сложности.

Читать полностью » В Южной Корее откроются горячие источники для зимнего отдыха с видом на горы – Korea Herald вчера в 21:44
Гармония с природой и тепло в холодные месяцы: лучшие горячие источники Южной Кореи для зимнего отдыха

Южная Корея предлагает шесть уникальных горячих источников, идеально подходящих для зимнего отдыха, с живописными пейзажами и целебной минеральной водой.

Читать полностью » Цены на авиабилеты по России снижаются на 23–30 процентов — АТОР вчера в 15:19
После праздников — почти даром: перелёты внутри страны стали доступнее на треть

В начале февраля авиабилеты по России резко подешевели. Эксперты объясняют, почему курортные направления стали особенно выгодными.

Читать полностью » Туристы из Приморья застревают в Китае из-за долга турфирмы вчера в 13:19
Отпуск с заложниками: туристов из России не выпускали из Китая из-за чужих долгов

Туристы из Приморья застряли в Китае из-за долгов турфирмы: чтобы вернуться домой, им пришлось самим оплачивать чужие обязательства.

Читать полностью » Туристам в Памуккале разрешено ходить по террасам только босиком — гиды вчера в 13:04
Здесь ходят босиком и замирают: природное чудо, которое выглядит как миф

Белоснежные террасы Памуккале скрывают за своей красотой долгую историю воды, камня и древнего города, который вырос прямо над горячими источниками.

Читать полностью » Макака устроила ограбление в отельном номере, унеся с собой пакет с протеином — SHOT вчера в 11:48
Как макака стала преступником: российские туристы стали жертвами ограбления на курорте

На курорте в Малайзии российские туристы стали жертвами необычного ограбления: макака ограбила их номер в отеле, забрав пакет с протеином.

Читать полностью »

Новости
Наука
Морское дно Европы сочли геологически неактивным — Nature Communications
Еда
Острый нож позволяет снять кожу с лосося за 15 секунд — Real Simple
Питомцы
Выбор питомца для квартиры связали с метражом и образом жизни — ветеринары
Авто и мото
Спрос на долгосрочную аренду автомобилей вырос на 15 процентов — Липовский
Спорт и фитнес
Кроссфит сократил визиты к врачам у 40% участников — Nottingham Trent University
Недвижимость
Аренда квартиры в два раза дешевле ипотеки в 2026 году — Циан
Авто и мото
Бюджет на подержанный авто должен включать запас на сервис — автоэксперт
Авто и мото
Автомобили в 2026 году будут дорожать, даже если вернутся старые бренды — Газета.Ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet