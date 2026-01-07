Секреты древних вирусов герпеса: ученые нашли геномы, которые были в нашем теле ещё в железный век

Международная группа ученых совершила уникальное открытие: они впервые восстановили древние геномы вирусов герпеса человека 6A и 6B (HHV-6A/B), обнаружив их в останках людей, возраст которых превышает 2000 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances, а информацию о нем распространил Венский университет. Работы ученых показали, что вирусы герпеса существовали и развивались вместе с человеком, начиная с железного века.

Влияние вирусов на человека

HHV-6B — один из самых распространенных вирусов, который заражает до 90 % детей в первые два года жизни. Он является основным возбудителем детской розеолы, болезни, известной как причина фебрильных судорог. Вирусы HHV-6A и HHV-6B относятся к герпесвирусам, которые остаются в организме в латентной форме после заражения.

Особенность вируса HHV-6 заключается в том, что он способен интегрироваться в хромосомы человека. В редких случаях такие интеграции могут передаваться по наследству, становясь частью генома будущих поколений. Примерно у 1 % людей наблюдается присутствие этих вирусных копий в их геноме. До сих пор считалось, что такие интеграции имеют древнее происхождение, однако научных доказательств этой гипотезы до сих пор не было.

Открытие древних геномов

Для своего исследования ученые проанализировали более 4000 образцов древней человеческой ДНК, извлеченной из археологических памятников по всей Европе. В результате им удалось восстановить 11 древних геномов вируса HHV-6. Самые ранние образцы принадлежат молодой женщине, которая жила в Италии в период железного века (около 1100-600 гг. до н. э.). Кроме того, геномы были найдены в образцах из средневековой Англии, Бельгии, Эстонии, Италии и раннесредневековой России.

Особое внимание ученых привлекли находки в Англии, где были обнаружены носители интегрированного в хромосомы вируса HHV-6B. Это самые ранние известные случаи наследственных форм вируса. В бельгийском поселении Синт-Труйден было зафиксировано наибольшее количество таких находок, что свидетельствует о том, что различные типы вирусов активно циркулировали среди одной популяции.

"Анализ древней ДНК представляет собой сложную задачу, так как зачастую мы сталкиваемся с редкими наследственными формами вирусов. Тем не менее, наши результаты дают уникальную возможность проследить эволюцию HHV-6 на протяжении более чем 2500 лет", — отметила Мериам Гуэллил, ведущий автор исследования из Венского университета.

Эволюция вирусов

Сравнительный анализ древних и современных геномов показал интересные результаты. Некоторые "встройки" вирусов сохранялись в геноме и передавались через поколения на протяжении тысячелетий. Это свидетельствует о том, что вирусы могли жить в организме человека на протяжении долгого времени. Однако вирус HHV-6A, как показали данные, со временем утратил способность встраиваться в ДНК, тогда как HHV-6B сохранил эту особенность. Это открытие указывает на то, что оба вируса пошли по разным эволюционным путям, несмотря на длительное сосуществование с человеком.

Ученые подчеркивают важность их работы в контексте изучения коэволюции вирусов и человека. Это исследование открывает новые горизонты для понимания того, как вирусы развивались на протяжении истории человечества. Оказавшиеся в геноме вирусные последовательности позволяют глубже изучить историю инфекционных заболеваний, таких как детские болезни, и понять, как они влияли на здоровье людей на протяжении веков.

Это открытие может повлиять на дальнейшие исследования, направленные на изучение долгосрочных последствий вирусных инфекций, а также помочь в разработке новых методов лечения заболеваний, вызванных герпесвирусами.

В целом, результаты этого исследования подчеркивают важность археогеномики в изучении не только истории человека, но и тех инфекций, которые влияли на его развитие. Анализ древних геномов помогает раскрывать не только эволюцию вирусов, но и сложные механизмы их взаимодействия с человеческим организмом.