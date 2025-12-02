Секреты древнего острова: как дикая кошка, оставшаяся в тени истории, вновь захватывает внимание ученых

Новое археологическое и генетическое исследование предложило уникальные доказательства того, что дикие кошки когда-то обитали в доисторической Ирландии. Исследователи нашли в пещере Гленкурран в Буррене, графство Клэр, останки дикой кошки, датируемые около 3600 года до н. э. Эта находка не только подтверждает присутствие этого вида на острове более 5500 лет назад, но и разъясняет некоторые исторические загадки относительно фауны Ирландии в древности. Об этом сообщает ArchaeologyMag.

Удивительная находка в пещере Гленкурран

Сенсационная находка была сделана во время раскопок в пещере Гленкурран, расположенной в районе Буррен в графстве Клэр, в ходе работы под руководством доктора Мэрион Дауд из Атлантического технологического университета. В ходе раскопок были обнаружены кости одного взрослого животного, принадлежащие виду европейских диких кошек (Felis silvestris). Эти останки, датируемые примерно 3600 годом до н. э., стали самыми старыми прямыми доказательствами того, что дикие кошки действительно обитали на территории Ирландии в эпоху неолита.

"Эта находка переписывает историю доисторической фауны Ирландии, подтверждая, что европейские дикие кошки жили на острове более 5500 лет назад", — отметил один из участников исследования.

На протяжении десятилетий в Ирландии находили небольшое количество кошачьих костей, однако ни одна из них не была подвергнута радиоуглеродному анализу, что оставляло открытым вопрос о происхождении найденных останков. Ранее высказывались предположения, что найденные кости могли принадлежать домашним кошкам, завезённым людьми, а не диким животным. Новые данные, полученные благодаря современным методам анализа, окончательно развеивают эти сомнения.

Археологические и генетические доказательства

В пещере Гленкурран были найдены 39 костей одного взрослого самца дикой кошки. Эти кости не имели признаков обработки или сжигания, что указывает на то, что животное умерло естественной смертью. Зооархеолог Маргарет Маккарти, которая принимала участие в исследовании, подтвердила, что найденные кости принадлежат именно дикой кошке. Радиоуглеродный анализ, проведённый в Королевском университете Белфаста, также подтвердил неолитический возраст останков.

"Кости были датированы радиоуглеродным методом и не имели следов человеческой деятельности, что подтверждает естественное происхождение останков", — пояснила Маккарти.

Кроме того, генетический анализ, проведённый в Римском университете Тор Вергата, подтвердил принадлежность животного к виду европейских диких кошек, который отличался от домашних кошек и ближневосточных диких кошек. Этот анализ также показал, что животное было самцом и генетически более близким к диким кошкам, обитавшим в таких регионах, как Италия и Испания, чем к современным популяциям, например, в Шотландии.

"Полученные генетические данные подтверждают, что найденный экземпляр относится к европейским диким кошкам, а не к домашним или ближневосточным кошкам", — рассказали ученые.

Исторические сомнения и новая информация

В ирландской истории действительно упоминаются дикие кошки, однако эти записи часто становились причиной споров среди ученых. В средневековых текстах могли встречаться ссылки на кошек, но в некоторых случаях их ошибочно принимали за одичавших домашних кошек, а также были случаи идентификации с лесными куницами. Из-за недостатка достоверно датированных остатков животных на протяжении долгого времени сохранялся вопрос, были ли дикие кошки коренными обитателями Ирландии или они были завезены людьми.

Новые данные, полученные от исследователей, дают основания утверждать, что дикие кошки могли быть обитателями Ирландии хотя бы в эпоху неолита. Однако вопросы остаются: например, неизвестно, появились ли эти кошки на территории Ирландии ещё в мезолите, или они появились с первыми земледельческими общинами, привезённые ими.

"Новое исследование предоставляет первое однозначное доказательство того, что дикие кошки существовали на территории Ирландии в эпоху неолита, но многие вопросы, включая время их появления, остаются открытыми", — подытожили исследователи.

Как дикие кошки оказались в Ирландии?

Вопрос о том, как дикие кошки попали на территорию Ирландии, остаётся предметом дискуссий. Одни исследователи считают, что эти животные могли мигрировать на остров с континентальной Европы ещё до того, как люди освоили сельское хозяйство, в то время как другие утверждают, что кошки могли быть завезены людьми, вероятно, с появлением первых земледельческих общин в эпоху неолита. Однако пока достоверных доказательств этого утверждения нет.

Согласно современным гипотезам, дикие кошки могли иметь важную роль в экосистемах Ирландии, контролируя популяции мелких грызунов, таких как мыши и крысы, что было особенно актуально для ранних земледельческих общин. Вряд ли кошки стали массовыми домашними животными в ту эпоху, но они могли оказывать существенное влияние на жизнь людей, играя роль "естественных охотников" в сельских поселениях.

Сравнение: история диких кошек и домашней кошки

Дикие кошки и домашние кошки — это два разных подвида, с различиями как в поведении, так и в генетике. Рассмотрим их отличия:

Дикие кошки (Felis silvestris) — это самостоятельные хищники, которые обитают в лесах и степях, в отличие от домашних кошек, которые были приручены людьми. Дикие кошки имеют более короткие хвосты и менее выраженные признаки, связанные с общением с человеком. Дикие кошки остаются независимыми, в то время как домашние кошки приспособились к жизни в человеке и зависимы от его заботы. С точки зрения генетики, дикая кошка имеет более широкий набор генов, что даёт ей большую устойчивость к заболеваниям.

Плюсы и минусы исследования древних останков

Преимущества:

Новая информация помогает восстановить картину древней экосистемы Ирландии. Генетическое подтверждение происхождения животных открывает новые возможности для изучения миграций. Археологические находки способствуют более глубокому пониманию взаимодействия людей с природой в доисторическую эпоху.

Недостатки:

Недостаток других археологических находок затрудняет окончательные выводы о распространении вида. Отсутствие данных о том, как именно кошки взаимодействовали с людьми в ту эпоху. Споры о возможности ошибок в интерпретации древних текстов и археологических остатков.

Советы по дальнейшему изучению фауны

Увеличить количество раскопок в других пещерах и археологических местах, чтобы найти дополнительные останки. Провести более углублённые генетические исследования на других древних костях животных. Работать с историческими текстами для точной идентификации видов животных в средневековых и античных описаниях.

Популярные вопросы об археологических находках в Ирландии

Что это открытие означает для понимания истории Ирландии?

Это открытие подтверждает наличие более разнообразной фауны в доисторической Ирландии и помогает реконструировать экосистему того времени.

Как долго дикие кошки обитали в Ирландии?

Дикие кошки, судя по данным, обитали на острове как минимум с эпохи неолита, но вопросы о времени их появления и исчезновения остаются открытыми.

Какие виды животных в Ирландии были основными для ранних людей?

Для первых земледельцев Ирландии важную роль играли такие виды, как олени и кабаны, а также различные мелкие млекопитающие, которые могли быть регулируемыми кошками.