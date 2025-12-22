Секрет омоложения иммунной системы раскрыт: как старость можно обмануть с помощью РНК

Иммунная система с возрастом теряет гибкость, и это одна из причин, почему пожилые люди хуже отвечают на вакцины и лечение онкологических заболеваний. Однако новое исследование показывает, что этот процесс может быть обратимым. Учёные продемонстрировали, что специальный коктейль из матричных РНК способен временно "омолодить" иммунитет у старых мышей. Об этом сообщает служба новостей научного издательства со ссылкой на журнал Nature.

Почему иммунитет стареет быстрее организма

С возрастом в организме снижается выработка Т-клеток — ключевых элементов иммунной защиты. Даже те клетки, которые продолжают циркулировать в крови, постепенно теряют функциональность. Это делает иммунный ответ слабее и менее точным, повышая риск инфекций, снижая эффективность вакцинации и осложняя борьбу с опухолями.

Дополнительную роль играет хроническое воспаление, характерное для пожилого возраста. Оно связано с возрастными изменениями Т-клеток и считается одним из факторов развития сердечно-сосудистых и других системных заболеваний.

Новый взгляд на восстановление Т-клеток

Т-клетки формируются в костном мозге, а затем проходят "обучение" в тимусе — органе, который с возрастом уменьшается и частично замещается жировой тканью. Попытки восстановить тимус с помощью гормональной терапии ранее не давали устойчивых результатов.

Поэтому команда исследователей под руководством Мирко Фридриха из Немецкого центра исследований рака в Гейдельберге решила пойти другим путём — воздействовать напрямую на сами Т-клетки. Для доставки терапии учёные выбрали печень, поскольку через неё проходит весь объём крови организма.

"Большинство Т-клеток находятся в крови", — говорит Фридрих.

Как проводилось исследование

Сначала учёные подробно изучили, как старение влияет на Т-клетки у мышей. Они отслеживали изменения активности генов и молекулярных сигналов с рождения животных и до пожилого возраста — около 20 месяцев, когда мыши становились ослабленными.

На основе этих данных были отобраны три белка, которые, по мнению авторов, играют ключевую роль в старении Т-клеток. Матричные РНК, кодирующие эти белки, поместили в жировые наночастицы, склонные накапливаться в печени. Эти частицы вводили мышам примерно в 16 месяцев — возрасте, сопоставимом с 50-60 годами у человека.

Эффект оказался обратимым

После курса инъекций, проводимых дважды в неделю, у старых мышей увеличилось количество Т-клеток. Животные лучше реагировали на вакцинацию и терапию рака. Однако эффект сохранялся только при продолжении лечения: после прекращения введения мРНК показатели возвращались к прежнему уровню.

Фридрих подчёркивает, что до применения метода у людей предстоит пройти долгий путь исследований. Тем не менее результаты внушают осторожный оптимизм, поскольку выбранные белки, предположительно, выполняют схожие функции и в человеческом организме.

Почему это важно для медицины будущего

Независимый эксперт Мишель Линтерман, иммунолог из Института медицинских исследований Малагана в Веллингтоне, отметила новизну подхода. По её словам, воздействие на Т-клетки через печень открывает новое направление в восстановлении иммунной системы.

"Старение Т-клеток — это не неизбежный процесс, его можно изменить, и это может существенно улучшить здоровье в пожилом возрасте", — сказала Линтерман.

Исследование показывает, что иммунное старение может быть не приговором, а задачей, с которой наука постепенно учится справляться.