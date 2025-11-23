Тихий океан подаёт тревожные сигналы: у берегов Камчатки фиксируют новое землетрясение

Над акваторией Тихого океана у берегов Камчатки вновь зафиксировано подземное движение: регион пережил очередное землетрясение, ставшее частью серии сейсмических событий, зарегистрированных в течение суток. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Колебания оказались ощутимыми для приборов, но не достигли силы, способной вызвать разрушения на территории населённых пунктов.

Параметры нового подземного толчка

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9. По данным специалистов, эпицентр находился в 147 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина очага составила 43,1 километра. Такое расположение характерно для региона, где глубокофокусные процессы нередко сопровождают движение литосферных плит в зоне Тихоокеанского огибания.

В районе регулярных сейсмических проявлений подземные толчки магнитудой до пяти баллов считаются частью стандартной активности. Они редко приводят к нарушениям инфраструктуры, однако специалисты тщательно фиксируют каждое событие, поскольку динамика подземных процессов помогает прогнозировать возможные изменения в региональной сейсмической обстановке.

Серия маломощных землетрясений в течение суток

Землетрясение магнитудой 4,9 стало третьим за день. Ранее в акватории Тихого океана рядом с побережьем Камчатки были зафиксированы два подземных толчка магнитудой от 4,6 до 4,9. Подобные серии нередко наблюдаются в сейсмоактивных регионах, где напряжение в земной коре разряжается через серию близких по силе событий.

Сейсмологи уточняют, что дневная активность укладывается в естественную картину процессов, характерных для Камчатки. Регион относится к одной из наиболее активных сейсмических зон мира, поэтому регулярные толчки различной силы становятся неотъемлемой частью мониторинга.

Контроль за обстановкой и наблюдение за динамикой

Специалисты продолжают наблюдать за подземной активностью в режиме реального времени. Данные с региональных станций передаются в геофизические центры для анализа и оценки возможных рисков. Несмотря на отсутствие угрозы для населения, повышенная частота событий требует пристального внимания, поскольку в отдельных случаях серии маломощных толчков могут предшествовать более сильным сейсмическим процессам.

Камчатские ученые отмечают, что подобные эпизоды помогают обновлять долгосрочные модели сейсмической активности и уточнять оценку потенциальных опасностей для прибрежных территорий. Мониторинг в регионе остаётся одним из ключевых инструментов обеспечения безопасности на Дальнем Востоке.