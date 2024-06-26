Из-за политики США в мировой экономике всё больше набирает темпы такое явление, как дедолларизация. Об этом информировала РИА Новости кандидат на выборы в американский сенат Дайан Сэйр.

Кандидат сообщила, что процесс поиска аналогов доллара США в межнациональных расчётах уже начинает прогрессировать. Частичная замена валюты государства в Северной Америке в международных операциях денежной системы других стран начала распространяться по причине политики, которая ведётся на территории США. Дайан Сэйр считает, что у других стран попросту нет возможности выбирать какой-то другой способ решить возникшую проблему.

Как сообщается, некоторое время назад приобрело свою известность исследование специалистов, которые заявляли, что процесс замены доллара в мировой экономике увеличился в скорости в 10 раз, если сравнивать текущее время с двумя прошлыми десятилетиями. Известно, что четыре года назад процент валюты в международных подсчётах уменьшился более чем на 50%.

Экономист, а также министр финансов США Джанет Йеллен тоже решила высказать своё мнение на данную тему. Она заявила, что меры принудительного воздействия, которые выражаются в денежном формате, применяются в отношении других стран и привязаны к роли доллара, через некоторое время испортят его главенствующее положение. Однако министр финансов добавила, что на данный момент на международной арене не существует хорошей замены доллару.

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