В The Indian Express рассказали о случае непроходимости пищевода у 39-летнего мужчины после употребления сухих семян чиа, которые он съел, предварительно не замочив их. Семена разбухли в его пищеводе, вызвав трудности при глотании и сильную рвоту.

Врачам удалось протолкнуть заблокированные семена в желудок с помощью эндоскопии, что заняло несколько часов.

Семена чиа способны впитывать влагу в 12 раз больше своего веса и формировать гель, что объясняет их свойства. Для безопасного употребления доктор Пранав Шринивасан порекомендовал замачивать семена на 5-10 минут перед употреблением, добавлять их в смузи, йогурт или овсянку, и при любых признаках дискомфорта обращаться к врачу.

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