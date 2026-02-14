Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рассада томатов
Опубликована сегодня в 14:56

Тонкие и бледные ростки портят всходы — одна ошибка со светом всё меняет

Высокие, тонкие и неустойчивые сеянцы способны испортить радость от первых всходов. Когда растения вытягиваются в поисках света, они теряют прочность и становятся уязвимыми перед пересадкой. Но даже "длинноногие" ростки можно восстановить при правильном уходе. Об этом сообщает Gardening Roots.

Почему рассада вытягивается

Главная причина — недостаток света. В условиях слабого освещения запускается процесс этиоляции: растение быстро растёт вверх, пытаясь добраться до источника света, но формирует тонкий и слабый стебель.

Дополнительные факторы включают загущенные посадки и неправильный режим полива. При тесном размещении сеянцы конкурируют за освещение, а избыток влаги ослабляет корневую систему.

Признаки проблемы легко заметить:

  • высота в два-три раза превышает ширину
  • тонкие, легко сгибающиеся стебли
  • бледные или желтоватые листья
  • редкая листва

Пошаговый план спасения

  1. Усильте освещение. Рассаде требуется 12-16 часов яркого света в сутки. Лучше использовать фитолампы или разместить растения у южного окна. При естественном освещении полезно регулярно поворачивать контейнеры.
  2. Проредите посадки. Оставьте между растениями 5-10 см пространства, удалив самые слабые экземпляры.
  3. Обеспечьте опору. При необходимости можно временно поддержать стебли небольшими шпажками или зубочистками, стараясь не повредить ткани.
  4. Заглубите при пересадке. Многие культуры (например, томаты) можно посадить глубже, частично прикрыв стебель почвой. Это стимулирует образование дополнительных корней и укрепляет растение.
  5. Подкормите аккуратно. Используйте слабый раствор сбалансированного удобрения для рассады, чтобы поддержать развитие без перегрузки.
  6. Контролируйте условия. Поддерживайте температуру в диапазоне 18-24 °C и обеспечьте лёгкую циркуляцию воздуха — мягкий поток укрепляет стебли.

Чего избегать

Чрезмерный полив остаётся одной из самых частых ошибок. Почва должна слегка подсыхать между поливами. Также важно избегать резких перепадов температуры и сквозняков.

Подготовка к высадке

После восстановления сеянцы необходимо закалить — постепенно приучить к уличным условиям в течение одной-двух недель. Это снизит риск стресса после пересадки в открытый грунт.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

