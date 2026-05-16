Полив грядок из лейки
© unsplash.com by Benjamin White is licensed under Free to use under the Unsplash License
Елена Малинина Опубликована сегодня в 18:29

Солнечный палач: способы оградить нежные всходы от смертельного солнечного ожога

Первые майские лучи, которые так радуют после затяжной зимы, превращаются в настоящую пытку для молодой рассады, оказавшейся в парниках или на открытых грядках. Еще вчера нежные саженцы томились в мягком комнатном освещении, а сегодня вынуждены сопротивляться беспощадному ультрафиолету. Печальная картина: к обеду верхние листья теряют тургор, светлеют, а к вечеру покрываются сухими пятнами ожогов. Часто спасти такие растения уже невозможно, а ведь правильная подготовка теплицы и грамотное притенение решают проблему за копейки.

"Главная ошибка начинающих — резкий перенос из тени на открытое солнце. Ткани листа просто не успевают выработать пигменты, защищающие от радиации. Начинайте приучать растения постепенно, добавляя по часу инсоляции в день. И обязательно следите за состоянием почвы, ведь в жару интенсивное испарение требует глубокого увлажнения, чтобы корни не пересыхали впустую".

Агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Правильное закаливание саженцев

Процесс адаптации — база, без которой даже самый качественный уход будет бесполезен. Примерно за две недели до высадки начинайте постепенно выставлять емкости с рассадой на балкон или веранду. В первые дни ограничьтесь одним часом в притененном месте, защищенном от сквозняков, но открытом для свежего воздуха.

Постепенно увеличивайте время пребывания снаружи, смещая растения в зоны с более активным светом. Если ночные температуры стабильно выше десяти градусов, можно оставлять саженцы на улице на ночь — это станет мощным стимулом для укрепления стебля и развития корневой системы, что крайне важно, если вы планируете также органическое земледелие на своем участке.

Помните, что в период привыкания к улице полив должен стать более редким, но основательным, пропитывающим весь земляной ком. Использование стимуляторов вроде гумата калия поможет растениям проще пережить стресс, связанный со сменой условий.

Использование агроволокна

Спанбонд и прочее белое агроволокно — незаменимые помощники для рассеивания агрессивных лучей. Важно подбирать плотность материала в пределах 17-30 граммов на метр, чтобы обеспечить воздухообмен.

Для создания конструкции достаточно установить дуги высотой до 70 сантиметров. Накинутый на каркас материал спасет не только от солнца, но и от внезапных перепадов температур. Обязательно оставляйте зазоры для проветривания, иначе внутри создастся эффект душегубки, который погубит саженцы быстрее, чем прямое солнце.

Категорически запрещено использовать пленку для защиты от ультрафиолета. Она создает парниковый эффект, из-за которого листья мгновенно получают термические ожоги, несмотря на кажущееся притенение.

Преимущества затеняющих сеток

Сетка является наиболее прогрессивным вариантом, так как она не препятствует движению воздуха. Выбирайте процент затенения исходя из потребностей конкретных культур: светолюбивым томатам достаточно 30%, тогда как нежные огурцы лучше чувствуют себя под 50-процентным барьером.

Монтаж довольно прост: сетку натягивают на каркас из реек или дуг, закрепляя клипсами. Она не собирает конденсат, а значит, риск грибковых заболеваний сводится к минимуму. Это долговечное решение, которое служит годами, не теряя своих свойств под дождем и ветром.

Подручные средства для спасения грядок

Если бюджет ограничен, в расход идут любые материалы, способные отбрасывать тень. Старые газеты, картонные коробки или даже куски марли могут стать временным щитом для молодой зелени. Важно лишь организовать конструкцию так, чтобы она не касалась листьев.

Обрезанные темные пластиковые бутылки также пригодятся в экстренных ситуациях как купола. Однако с солнечной стороны в пластике нужно вырезать отверстие, обеспечивающее тягу воздуха, чтобы внутри бутылки не поднималась критическая температура.

"При работе с импровизированными укрытиями главное — не переусердствовать с изоляцией. Растению нужно дышать, поэтому любое затеняющее устройство должно иметь просветы для вентиляции. Если используете ветки или картон, проверяйте состояние точки роста каждый день. Порой лучше дать растению чуть больше солнечного света, чем полностью перекрыть ему кислород и создать благоприятную среду для гнилей".

Агроном-практик, эксперт по агротехнике Иван Трухин

FAQ

Нужно ли снимать укрытие на ночь?
Да, если материал плотный или установлен каркас с низким уровнем вентиляции. В утренние и вечерние часы растения должны получать максимум доступного света.

Как понять, что рассада получила ожог?
Листья приобретают белесый цвет, вянут при достаточном поливе или покрываются сухими пятнами. Если заметили такое, срочно притените куст.

Поможет ли обычный полив в пик жары?
Увлажнение почвы — это хорошо, но воду нельзя лить на листья под ярким солнцем, так как капли работают как линзы, увеличивая риск появления ожогов.

Как долго держать растения под сеткой?
Томаты и перцы достаточно притенять около недели. Огурцы и зелень лучше держать под защитой в течение всего периода экстремальной жары.

Проверено экспертом: Агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

