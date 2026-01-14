Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 16:21

Посеяла в январе — к лету не нарадовалась: теперь соседи спрашивают, в чём секрет рассады

В январе дачникам рекомендовали начинать посев рассады — агрономы

Дачный сезон для многих начинается задолго до весны — уже в январе подоконники превращаются в мини-оранжереи. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая и цветников, которые будут радовать всё лето. От первых посевов во многом зависит, насколько крепкой и здоровой получится рассада. Об этом сообщает NGS. ru.

Овощи, которые нельзя откладывать до весны

Некоторые культуры имеют слишком длинный вегетационный период, поэтому без январского старта не обойтись. В первую очередь это корневой сельдерей и лук-порей — растения, которым требуется более трёх месяцев до высадки в грунт.

"Головка хорошая будет, только если через рассаду выращивать. Корневой сельдерей — мелкосемянная культура, поэтому посев простой: нужно сверху посыпать семена, не заделывая землей", — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Сельдерей и лук-порей всходят медленно, первые ростки появляются через 10-12 дней. Лук-порей обычно сеют ближе к концу месяца: семена раскладывают в бороздки глубиной до одного сантиметра, присыпают землёй, увлажняют и накрывают плёнкой, не забывая о проветривании. При планировании сроков многие дачники ориентируются на лунный календарь посева, чтобы снизить стресс для молодых растений.

Ещё одна культура для терпеливых — садовая земляника, которую в быту называют клубникой. Выращивание из семян позволяет получить интересные сорта и обновить посадки.

"Чтобы всегда иметь хороший урожай, новые кусты клубники нужно высаживать каждый год", — отметила агроном.

Цветы с долгим ожиданием цветения

Январь — оптимальное время для посева цветов, которым нужно несколько месяцев до появления бутонов. Среди них эустома и петуния, а также бегония, лобелия и львиный зев.

Эустому сеют в самом начале года: от посева до цветения проходит до семи месяцев. Растение требует рыхлого грунта, неглубокой заделки семян и обязательной досветки. Семена стоят недёшево и продаются в небольших упаковках, но для частного сада этого вполне достаточно.

Петуния остаётся безусловным фаворитом среди однолетников. Разнообразие сортов впечатляет, однако опытные дачники советуют не увлекаться покупками. Практика показывает, что январский посев петунии позволяет получить более раннее и дружное цветение при правильном уходе.

"Грунт должен быть рыхлый и хорошо увлажненный. Сверху рассыпать семена и хорошо опрыскать, не нужно присыпать землей. Пленку периодически снимать для проветривания", — предупредила специалист.

Грунт: основа здоровой рассады

Почва для рассады должна быть чистой, рыхлой и питательной. В первые недели растениям особенно важны азот, фосфор и калий.

"Если делать грунт самим, то нужно взять на 2 кг дерновой земли по килограмму разрыхлителя и перегноя и добавить ложку комплексных минеральных удобрений", — перечислила Людмила Шубина.

При использовании торфа необходимо дополнительно раскислять почву доломитовой мукой. Альтернативой могут стать перлит, вермикулит или песок. Готовый грунт стоит внимательно осмотреть и при необходимости проверить кислотность простым посевом редиса.

Как не ошибиться с семенами

Ключевое правило — свежесть. Семена, произведённые в 2024–2025 годах, дают наиболее дружные всходы. Также важно различать сорта и гибриды: только сортовые растения сохраняют характеристики при повторном посеве.

Сэкономить можно, выбирая семена в простой бумажной упаковке. Они часто стоят дешевле ярких пакетиков, но по качеству ничем не уступают. Зимние посевы требуют больше внимания и терпения, однако именно они позволяют получить сильную рассаду и уверенно войти в новый дачный сезон.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.

