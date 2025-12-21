Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© pixabay.com by laminaria-vest is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 15:19

Рассада в январе вытягивается — если не делаю это: теперь стебли крепкие и не падают

Зимой растениям не хватает света для нормального фотосинтеза — садоводы

В январе многие садоводы уже приступают к посеву рассады на подоконнике, рассчитывая получить крепкие растения к весне. Однако именно в этот период естественного света растениям катастрофически не хватает, и без дополнительного освещения рассада быстро вытягивается и слабеет. В результате сеянцы становятся тонкими, плохо развиваются и хуже переносят пересадку. Об этом сообщает "Антонов сад — дача и огород".

Почему без досветки не обойтись

В середине зимы световой день остаётся слишком коротким, а солнечные лучи низкие и рассеянные. В таких условиях фотосинтез замедляется, что напрямую отражается на качестве рассады. Даже при правильном поливе и питательной почве растения не могут сформировать крепкую корневую систему и плотный стебель. Оптимальная продолжительность светового дня для большинства культур в январе составляет 13-14 часов, и обеспечить её можно только с помощью искусственного освещения.

Какие лампы подходят для рассады

При выборе источника света важно учитывать не только яркость, но и спектр. Люминесцентные лампы доступны по цене, однако со временем теряют светоотдачу и дают много жёлто-зелёного света, мало полезного для фотосинтеза. Светодиодные лампы считаются более экономичными и долговечными, а также позволяют точнее подобрать нужный спектр. Фитолампы сочетают синий и красный свет, необходимые для роста рассады. Универсальные светодиодные фитолампы полного спектра удобны для жилых помещений, так как комфортны для глаз и эффективны для рассады. Для большого количества растений чаще используют фитопанели, равномерно освещающие всю площадь.

Как правильно разместить освещение

Светодиодные фитолампы обычно размещают на высоте 15-20 см от верхушек растений. Если лампа слишком близко, рассада может перегреваться, если далеко — света будет недостаточно. Проверить правильность расстояния можно простым способом: если при удержании руки над растениями в течение 30 секунд ощущается тепло, лампу нужно приподнять. Освещение должно идти строго сверху, иначе рассада начнёт искривляться. Для равномерного света часто используют несколько источников или длинные линейные лампы.

Продолжительность освещения для разных культур

Паслёновые культуры, такие как томаты, перцы и баклажаны, особенно требовательны к свету и нуждаются в 14-16 часах освещения с обязательным присутствием синего и красного спектра. Цветочные культуры, например петуния и лобелия, также требуют длительной досветки, так как их семена прорастают на свету. Зелени и салатам для зимнего выращивания достаточно 10-12 часов светового дня.

Экономичные способы досветки

Если специализированной фитолампы нет, временно можно использовать бытовые светодиодные лампы, которые содержат достаточное количество синего спектра. Люминесцентные лампы с маркировкой "холодный белый" или "дневной свет" тоже подойдут, но их нужно размещать ближе к растениям из-за невысокой интенсивности света. Дополнительно повысить эффективность освещения помогает отражатель: фольга, размещённая по бокам подоконника или стеллажа, возвращает рассеянный свет обратно к растениям.

Без досветки в январе получить крепкую рассаду практически невозможно, поэтому дополнительное освещение становится не прихотью, а необходимым условием успешного выращивания. Грамотно подобранные лампы, правильная высота подвеса и соблюдение светового режима позволяют вырастить здоровые и устойчивые растения даже в самый тёмный период года.

