Подогрев почвы ускоряет всходы — однако часть культур от этого только страдает

Разница всего в несколько градусов может решить судьбу рассады. Одни семена быстро трогаются в рост при тёплой почве, другие предпочитают прохладу и не нуждаются в дополнительном подогреве. Использование нагревательного коврика помогает ускорить прорастание теплолюбивых культур, но подходит далеко не всем растениям. Об этом сообщает Better Homes and Gardens.

Семена, которым нужен подогрев

Теплолюбивые культуры прорастают быстрее и равномернее при температуре почвы выше обычной комнатной. Нагревательный коврик поддерживает стабильное тепло и снижает риск грибковых проблем и вытягивания ростков.

Томаты. Оптимальная температура почвы — 24-27 °C. Это ускоряет появление всходов и укрепляет рост. Перцы. Лучше всего прорастают при 24-27 °C. После появления ростков подогрев отключают. Баклажаны. Требуют тех же условий, что и томаты — около 24-27 °C. Томатильо и физалис. Предпочитают ещё более тёплую среду — до 29 °C. Базилик. При 24 °C всходит заметно быстрее, чем в прохладной почве. Бамия. Любит жару и может прорастать при 29-32 °C. Огурцы. Минимум для прорастания — около 16 °C, но быстрее всего они всходят при 21-29 °C. Дыни и тыквы. Особенно полезен подогрев в регионах с коротким летом. Циннии. Ранний посев в помещении при 21-24 °C позволяет получить цветение раньше. Колеус. Для декоративной листвы семена держат при 21-27 °C.

Если нет специального коврика, рассадные лотки можно поставить на холодильник или рядом с батареей, но важно следить, чтобы почва не пересыхала. Модели с термостатом упрощают контроль температуры.

Растения, которым тепло не нужно

Некоторые культуры лучше чувствуют себя в прохладной почве. Дополнительный нагрев может даже ухудшить всхожесть.

Горох. Холодостойкий и отлично прорастает в открытом грунте ранней весной. Шпинат. Быстро растёт в прохладную погоду и не любит перегрева. Кейл (листовая капуста). Хорошо переносит низкие температуры. Салат. При температуре выше 21 °C может прорастать хуже. Корнеплоды (морковь, свёкла и другие). Плохо переносят пересадку и не требуют подогрева.

Практические советы

После появления всходов нагревательные коврики обычно отключают, чтобы рассада не вытягивалась. Для теплолюбивых культур важно также не высаживать их в открытый грунт до устойчивого повышения ночных температур.

Выбор правильной температуры помогает сократить сроки прорастания и получить более крепкие растения. Понимание потребностей каждой культуры позволяет избежать лишних затрат энергии и добиться равномерной, здоровой рассады.