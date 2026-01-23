Купил семена “по красивой упаковке” — результат разочаровал: теперь выбираю по другому правилу

Каждую весну полки магазинов и каталоги пестрят десятками новых упаковок с семенами, обещающими рекордный урожай. Дачники всё чаще признаются, что теряются в этом выборе и не понимают, на что ориентироваться. Универсального ответа, какие семена брать в 2026 году, не существует — многое решает сам участок и задачи огородника. Об этом рассказал главный редактор журнала "Картофель и овощи", доктор сельскохозяйственных наук, профессор Владимир Леунов, комментируя ситуацию для EcoSever.

С чего начинать выбор семян

По словам эксперта, первый шаг — чётко определить условия выращивания и цель будущего урожая. Семена нельзя выбирать "наугад" или только по красивой картинке, потому что один и тот же сорт ведёт себя по-разному в зависимости от климата и агротехники. Особенно важно сразу разделить посадки для открытого грунта и теплиц, а также учитывать конкретный регион и даже область.

Для северных территорий, в том числе Магаданской области, значение имеют сроки вегетации, устойчивость к перепадам температур и способность растения быстро набирать массу в короткое лето. Эти факторы часто оказываются важнее модных названий и громких обещаний на упаковке.

"Технология и требования к условиям произрастания в защищенном грунте, в поликарбонатных теплицах одни, для открытого грунта совершенно другие. Формы подбираются для открытого грунта низкорослых томатов, для защищенного грунта высокорослых томатов, где нужно формировать растения в течение вегетационного сезона, который длиннее примерно на два месяца", — пояснил профессор Владимир Леунов.

Почему названия сортов могут вводить в заблуждение

Отдельную сложность, по мнению учёного, создаёт ситуация с наименованиями сортов. Под одним и тем же названием у разных производителей могут скрываться растения с совершенно разными характеристиками. Это касается не только новых гибридов, но и хорошо известных культур.

Леунов привёл пример старого сорта моркови, выведенного ещё в середине прошлого века. За десятилетия он стал настолько популярным, что сегодня десятки компаний выпускают под этим названием собственные версии, которые уже не соответствуют исходному описанию. В результате покупатель, ориентируясь на знакомое имя, получает непредсказуемый результат.

"Например, существует старый сорт моркови, который создан в пятидесятые годы прошлого века. На него сейчас около тридцати компаний имеют патенты. И каждый из них выпускает под этим названием сорта образец моркови, который не соответствует первоначальному описанию", — отметил учёный.

Как снизить риск и не разочароваться

Количество зарегистрированных сортов и гибридов сегодня исчисляется сотнями, и запомнить их все физически невозможно. В такой ситуации эксперт советует делать ставку не на конкретные названия, а на надёжность производителя. Работа с проверенным продавцом, которому есть доверие, позволяет снизить риск и постепенно сформировать собственный "банк" удачных семян.

При этом садоводам всё чаще приходится действовать как экспериментаторам: пробовать разные гибриды, наблюдать за результатами и со временем оставлять те варианты, которые лучше всего подходят именно для их участка, почвы и климата. Такой подход требует терпения, но в долгосрочной перспективе даёт более стабильный и прогнозируемый урожай.