Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Усталость глаз от компьютера
Усталость глаз от компьютера
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 3:28

Компьютер против потенции: незаметная зависимость, которая разрушает здоровье

Доктор Александр Мясников рассказал, как сидячий образ жизни влияет на мужское здоровье

Современная жизнь прочно связана с компьютерами, но длительное сидение перед экраном может иметь серьёзные последствия для здоровья мужчин. Об этом напомнил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников, ссылаясь на данные последних исследований.

"То есть посидел за компьютером — тебе больше ничего не надо", — отметил врач и телеведущий Александр Мясников.

Почему работа за компьютером опасна

По словам специалиста, длительное времяпровождение за компьютером увеличивает риск эректильной дисфункции в четыре раза. Основа проблемы — малоподвижный образ жизни, который влияет не только на половую функцию, но и на общее состояние организма.

Во время сидячей работы ухудшается кровообращение, особенно в области малого таза. Это приводит к застойным явлениям, ослаблению сосудов и снижению уровня тестостерона. Дополнительным фактором риска становится набор лишнего веса, который часто сопровождает малоподвижность.

Исследования китайских учёных подтвердили: каждый лишний час, проведённый за компьютером, увеличивает вероятность импотенции. И чем дольше человек сидит без движения, тем выше риск нарушений обмена веществ, развития ожирения, сахарного диабета и заболеваний сердца.

Как сидячий образ жизни влияет на организм

Длительное пребывание в положении сидя замедляет обмен веществ и ослабляет мышцы, в том числе тазовые и спинные. Это может привести к целому комплексу проблем:

  • нарушение работы сосудов;

  • снижение плотности костей и повышенный риск остеопороза;

  • хронические боли в спине и шее;

  • ухудшение психоэмоционального состояния.

Советы шаг за шагом

  1. Двигайтесь каждые 40-60 минут. Делайте короткие перерывы, вставайте, разминайтесь, делайте несколько приседаний.

  2. Включите спорт в распорядок дня. Даже 20-30 минут ходьбы, плавания или йоги ежедневно заметно улучшают кровоток.

  3. Следите за осанкой. Используйте анатомическое кресло и правильно регулируйте высоту стола и монитора.

  4. Питайтесь сбалансированно. В рационе должны быть белок, витамины группы B, цинк и омега-3 — они поддерживают гормональный баланс.

  5. Контролируйте вес. Лишние килограммы усиливают застой крови в малом тазу и снижают уровень тестостерона.

  6. Проводите больше времени на свежем воздухе. Солнечный свет способствует выработке витамина D, необходимого для мужского здоровья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать физическую активность → застой крови, снижение потенции → ежедневная разминка и прогулки.

  • Проводить за компьютером более 8 часов → ожирение, гипертония, варикоз → использование таймеров и стоячих рабочих зон.

  • Сидеть в неправильной позе → боли в пояснице, онемение ног → ортопедическое кресло и подставка под ноги.

Таблица: плюсы и минусы разных способов борьбы с малоподвижностью

Метод Плюсы Минусы
Перерывы каждые 45 минут Простота, не требует оборудования Требует самодисциплины
Езда на велосипеде Улучшает выносливость и кровоток Не подходит при проблемах с суставами
Тренировки с собственным весом Доступно в домашних условиях Нужна регулярность
Работа стоя Активирует мышцы спины и ног Требует адаптации

А что если…

Что делать, если работа требует постоянного присутствия за компьютером? В этом случае важно внедрить микродвижения: использовать фитнес-браслет с напоминаниями о разминке, заменить лифт на лестницу, делать короткие прогулки в обеденный перерыв. Даже минимальная активность способна снизить риск импотенции и укрепить здоровье сосудов.

Три интересных факта

  1. У мужчин, совершающих не менее 7000 шагов в день, риск эректильной дисфункции снижается в три раза.

  2. Стойка у стола в течение двух часов в день может компенсировать вред от сидения.

  3. Энергетики и кофе не решают проблему усталости — они лишь маскируют симптомы переутомления.

Исторический контекст

  1. Первые исследования влияния сидячего образа жизни на потенцию появились в 1990-х годах.

  2. С 2010 года ВОЗ официально признала гиподинамию фактором риска преждевременной смертности.

  3. Современные IT-компании всё чаще внедряют стоячие рабочие места и корпоративные программы физической активности.

Мифы и правда

Миф: эректильная дисфункция — проблема только пожилых мужчин.
Правда: всё чаще нарушение потенции наблюдается у молодых людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

Миф: спортзал полностью решает проблему.
Правда: если остальное время человек сидит, риск сохраняется — важна активность в течение всего дня.

Миф: эректильная дисфункция связана только с психологией.
Правда: чаще всего причина — физиологическая: нарушение кровообращения и гормональный дисбаланс.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Москвичева предупредила: отказ от мяса у детей может вызвать анемию и задержку роста сегодня в 4:16
Модное веганство против детства: врачи рассказали, чем рискуют родители

Диетолог Юлия Москвичева объяснила, почему детское веганство опасно и чем его можно заменить, чтобы ребёнок рос здоровым и энергичным.

Читать полностью » Врачи напоминают: анемия — одно из самых распространённых заболеваний крови, часто протекающее незаметно вчера в 21:10
Анемия прячется под маской усталости: как не пропустить тревожные сигналы

Анемия — скрытое заболевание крови, о котором стоит знать. Узнайте симптомы, причины и методы лечения, чтобы восстановить здоровье и уровень гемоглобина.

Читать полностью » Сильвио Гараттини: для здоровья важнее количество пищи, а не время приёма вчера в 20:03
Ужин без вина и переедания: формула, которая делает тело моложе

Известный итальянский фармаколог Сильвио Гараттини объясняет, как сокращение порций и правильный баланс калорий влияют на здоровье и долголетие.

Читать полностью » Учёные из Университета Бирмингема доказали, что флавоноиды в какао защищают сосуды при длительном сидении вчера в 19:52
Сидим — и стареем: один напиток способен остановить этот процесс

Учёные из Университета Бирмингема нашли способ снизить вред сидячего образа жизни с помощью флавоноидов, содержащихся в привычных продуктах. Убедитесь, как это может помочь вашему здоровью.

Читать полностью » Молоко и выпечка из белой муки могут вызывать отёки и прибавку веса вчера в 18:10
Лицо пухнет, вес стоит, а виноват не сахар: эти полезные продукты крадут лёгкость и фигуру

Отеки, усталость и высыпания на лице могут быть не следствием лишних калорий, а реакцией организма на привычные продукты. Узнайте, как молоко и белая мука мешают вам худеть.

Читать полностью » Ламас: люди с высокофункциональной депрессией выглядят здоровыми, но испытывают хроническую усталость вчера в 17:34
Когда "держаться" становится диагнозом: как отличить усталость от высокофункциональной депрессии

Высокофункциональная депрессия — это когда успешные люди скрывают внутреннюю боль. Узнайте, как распознать симптомы и поддержать себя и близких.

Читать полностью » Японская техника шиацу помогает при бессоннице — мнение специалистов вчера в 17:05
Шиацу против бессонницы: всего три минуты — и тело само вспоминает, как отдыхать

Вы не представляете, насколько просто вернуть себе глубокий сон. Японская техника шиацу использует всего две точки, чтобы тело само включило режим отдыха.

Читать полностью » Эксперты предупредили: нанесение духов на волосы может вызвать сухость и ломкость вчера в 16:53
Аромат, который исчезает раньше, чем вы выходите из дома: 5 ошибок, убивающих духи на коже

Как нанести парфюм, чтобы аромат держался весь день и раскрывался правильно. Рассказываем, какие зоны "любят" запах, а где духам не место.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер рассказал, что регулярные подтягивания помогают развить симметрию спины
Культура и шоу-бизнес
Radar Online: Мадонна обручилась с 29-летним Акимом Моррисом
Туризм
Казань, Свияжск и Камское Устье: автомаршрут по Татарстану длиной 284 км
Садоводство
Выращивание позднеспелой капусты обеспечивает высокий урожай даже в прохладных регионах — Ирина Дьячкова
Питомцы
Зоологи: чрезмерный лай у мелких пород собак связан с тревожностью и недостатком активности
Авто и мото
Агентство "АВТОСТАТ": в сентябре в Россию ввезли 48,4 тыс. подержанных авто
Наука
Иракский министр культуры: изменение климата угрожает историческим памятникам страны
Дом
Эксперты объяснили, почему кока-кола эффективно очищает посуду от нагара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet