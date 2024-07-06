Honda Civic, Toyota Corolla и Nissan Sentra успешно продаются на российском рынке, удивительно превосходя многие кроссоверы. Основные факторы их популярности включают устойчивый рост продаж и экономичность.
Например, Nissan Sentra за полгода увеличила продажи на 55%, что вывело ее на второе место среди продаж Nissan. Honda Civic и Toyota Corolla также показали значительный рост продаж, причем Corolla оказалась популярнее своего кроссоверного аналога, Corolla Cross.
Эти автомобили привлекательны благодаря более низкому расходу топлива и стоимости по сравнению с кроссоверами и внедорожниками. Kia Forte также заметно увеличила продажи, подтверждая интерес к доступным и стильным седанам и хэтчбекам.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Migl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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