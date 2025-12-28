Приехал в Южную Корею “просто погулять” — и подсел на походы: горы здесь везде

Южная Корея — редкая страна, где походы не "дополнение" к путешествию, а часть повседневной культуры. Почти три четверти территории здесь занимают горы, а тропы проходят мимо древних храмов, крепостных стен и панорам, которые меняются от сезона к сезону. Причём выбрать можно любой формат: от короткой прогулки после работы в Сеуле до маршрутов, пересекающих всю страну. Об этом сообщает National Geographic.

Что важно знать перед выходом на тропу

Корейские маршруты хорошо подходят и новичкам, и опытным туристам: к стартовым точкам обычно легко добраться на общественном транспорте, а по дороге хватает мест для отдыха и перекусов. Помогают и карты — большинство троп отмечены в приложениях Kakao и Naver Map, поэтому ориентироваться удобно даже без опыта.

Однако есть сезонные ограничения: весной и осенью в национальных парках действует режим профилактики пожаров. В это время некоторые участки закрывают примерно на один-два месяца, а точные даты каждый год публикует Служба национальных парков Кореи. Кроме того, на многих горных маршрутах ограничено время входа, чтобы люди успели вернуться до темноты. Важно помнить и о правилах ночёвок: дикий кемпинг запрещён, поэтому использовать можно только официальные укрытия и оборудованные лагеря, которые лучше бронировать заранее.

Городские тропы Сеула: виды, стены и храмы

Сеул часто называют городом холмов, и это действительно ощущается — прогулочные маршруты здесь начинаются почти сразу за станциями метро. Тропа Инвансан интересна тем, что соединяет разные слои истории: от участков 600-летних городских стен до художественного района Буам-дон и музеев. На Гванаксан туристов тянет не только высота, но и храм Ёнджудэ на скале, а также варианты троп разной сложности — от более мягкого хребта Долсан до продвинутого Чжон-ам.

Самый узнаваемый "суровый" вариант в городе — Бухансан, высшая точка Сеула с тремя пиками. Весной особенно красив маршрут Дэсонмун, который проходит по хребту, покрытому азалиями, а тропа Букхансансон даёт возможность сочетать природу с крепостями и храмами эпохи Чосон.

Национальные парки: Джирисан, Сораксан и Собаксан

Джирисан считается одним из главных горных символов страны и одновременно первым национальным парком Южной Кореи. Его сеть включает десятки маршрутов, и можно выбрать как спокойную прогулку мимо рисовых полей, так и серьёзный переход между вершинами Чхонванбон и Ногодан. Особенно эффектен парк осенью: верхние пики уже припорошены снегом, а нижние склоны горят золотом и зеленью.

Сораксан — гордость другой природы. Это первый биосферный заповедник ЮНЕСКО в Корее, известный гранитными образованиями, похожими на "каменные пальцы". Здесь есть маршруты к водопадам, а также популярная тропа Ульсанбави, где чередуются пологие участки и длинные каменные лестницы. Парк называют одним из лучших мест страны для осенней листвы — особенно в долинах Чхонбулдон и Бисондэ.

Собэксан отличается мягче: в отличие от многих корейских гор, здесь больше почвы и меньше "скальной резкости". Из-за этого вершины выглядят иначе — травы, кустарники и весенние цветы создают более "северный" ландшафт. Для опытных туристов советуют сложную петлю Биробонг-Гукмангбонг, а более лёгкий вариант — маршрут Джукён к обсерватории.

Маршруты через страну: восточное побережье и будущая "корейская Камино"

Тем, кто хочет идти вдоль моря, подойдёт Хэпаранг — протяжённая система прибрежных троп, которая тянется по восточному побережью от Пусана до Госона. Маршрут хорошо сочетается с гастрономией: по пути легко пробовать уличную еду на пляжах, а также заглянуть в парки вроде Igidae с окаменевшими следами динозавров. По мере продвижения на север пейзажи меняются: появляются сосновые леса, скульптуры, посвящённые местным крабам, и природные озёра необычно яркого синего оттенка.

В 2026 году у Кореи появится первый полноценный маршрут, пересекающий страну с востока на запад — Донсо. Он будет состоять из десятков однодневных участков и по задумке напоминает Камино-де-Сантьяго: идти можно частями, постепенно собирая весь путь. По трассе обещают не только природу, но и "кулинарную географию" — от снежного краба на востоке до супа кальгуксу и блюд с устрицами ближе к западному побережью.

Остров Чеджу: вулканы, Олле и прогулки для медитации

Чеджу не зря зовут "Гавайями Кореи": здесь одновременно пляжи, лавовые поля и вулканические скалы. Главная вершина — Халласан, самая высокая гора страны и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Остров знаменит и системой лавовых пещер, куда на посещение часто требуется онлайн-бронирование.

Если хочется менее интенсивного маршрута, идеальным вариантом остаётся сеть Чеджу Олле — 27 троп, опоясывающих остров. Они проходят через сосновые леса, соляные равнины, пляжи и деревни с ресторанами, где можно делать остановки без ощущения "большого похода". А тропа Сарёни считается одной из самых спокойных: это медитативная прогулка среди японского кедра, дуба и кипариса.

Южная Корея хороша тем, что здесь походы не требуют сложной подготовки: инфраструктура продумана, тропы разнообразны, а впечатления можно собрать под любой ритм. И чем дальше вы уходите от мегаполисов, тем сильнее чувствуется то, что корейцы ценят веками — горы как пространство силы и отдыха.