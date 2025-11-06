Побывал в 26 странах за год — но только один город заставил его вернуться снова

За один год заместитель редактора по путешествиям Майло Бойд посетил двадцать шесть новых мест. Казалось бы, впечатлений хватит на всю жизнь. Но из всех направлений одно выделилось настолько, что он уже запланировал возвращение туда в 2026 году — в итальянскую Катанию.

За последние месяцы Майло побывал в Антарктиде, на острове Десепшен, где среди белизны льда покоится "китовый кладбищенский ландшафт", и даже наблюдал, как над Андами парят кондоры. Он исследовал Линдисфарн в Нортумберленде — остров, куда можно попасть только во время отлива. Но именно Сицилия произвела на него самое сильное впечатление.

Катания: город между морем и вулканом

Катания расположена на восточном побережье Сицилии, всего в двухстах километрах от более известного Палермо. В отличие от столичного города, где жизнь крутится вокруг туристических достопримечательностей, Катания сохранила аутентичность и неспешный ритм.

Её история уходит в VIII век до нашей эры, когда здесь поселились греки. С тех пор город пережил десятки катастроф — от нашествий до землетрясений. Самое разрушительное произошло в 1693 году, но именно оно дало начало новой эпохе: Катанию отстроили в величественном стиле барокко. Сегодня её исторический центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главная площадь — Пьяцца дель Дуомо - украшена собором Святой Агаты и фонтаном дель Элефанте, символом города. А прогулка по Via dei Crociferi, где одна за другой выстроились богато украшенные церкви, считается обязательной для любого путешественника.

Этна — живое сердце Сицилии

Катания уникальна тем, что стоит на стыке стихий: с одной стороны — Ионическое море, с другой — вулкан Этна. Это крупнейший и самый активный вулкан Европы.

"Мы поднялись на крышу дома и увидели, как из темноты неба вспыхивает оранжевый свет. Лава вырывалась прямо из вершины Этны", — вспоминал путешественник Майло Бойд.

Такие зрелища остаются в памяти навсегда. Добраться до кратера можно на ярких автобусах, которые ежедневно отправляются из центра Катании. По пути открываются пейзажи лавовых полей и виноградников, выросших на плодородной вулканической почве.

Город для гурманов

Сицилия — рай для любителей уличной еды, и Катания не исключение. Здесь еда — не просто топливо, а часть культуры. На каждом углу можно попробовать хрустящие аранчини, сладкие канноли и ледяную граниту, которую подают прямо в тёплой бриоши.

"Если аранчини и канноли не были придуманы в Катании, то именно здесь их довели до совершенства", — отметил Майло Бойд.

Одно из самых оживлённых мест — рынок Ла Пескерия возле Пьяцца дель Дуомо. Здесь местные торговцы выкрикивают цены на сицилийском диалекте и предлагают рожки с жареными морепродуктами, пахнущими морем и специями.

Для тех, кто предпочитает гастрономический туризм, неделя в Катании пролетит незаметно. От утреннего эспрессо на солнечной террасе до вечернего бокала вина у моря — всё здесь пропитано чувством наслаждения моментом.

Катания и Палермо: два лица Сицилии

Город Атмосфера Достопримечательности Туристическая нагрузка Палермо Шумный, хаотичный, харизматичный Палаццо Бутера, ботанический сад, музей кукол Высокая, особенно летом Катания Уютная, аристократичная, спокойная Собор Святой Агаты, Этна, Via dei Crociferi Умеренная, город живёт своей жизнью

Палермо — город яркий и пёстрый, но местами уставший от наплыва туристов. Катания же сохранила ту самую подлинность, из-за которой в неё хочется возвращаться.

Советы шаг за шагом

Доберитесь прямо. Из Лондона в Катанию летают British Airways, easyJet, Jet2 и Ryanair. Билеты начинаются от 19 фунтов. Исследуйте пешком. Центр города компактен: все ключевые достопримечательности в пределах прогулки. Не пропустите Этну. Лучше отправляться на экскурсию на рассвете — тогда видно, как вулкан "просыпается". Загляните на рынок. Ла Пескерия — отличное место, чтобы попробовать свежие морепродукты. Отдохните у моря. Пляжи Плайя и Ачи-Кастелло находятся всего в нескольких минутах езды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Считать Катанию лишь транзитным пунктом перед поездкой на Этну.

Последствие: Пропустите самобытную атмосферу города.

Альтернатива: Остановитесь хотя бы на три дня, чтобы прочувствовать местный ритм. Ошибка: Искать только туристические кафе.

Последствие: Переплата и утрата вкуса настоящей Сицилии.

Альтернатива: Ешьте там, где обедают местные — уличные лавки и рынки. Ошибка: Приезжать в июле-августе.

Последствие: Жара и толпы.

Альтернатива: Сентябрь или май — идеальное время для прогулок и экскурсий.

А что если… остаться подольше?

Некоторые путешественники, вдохновившись атмосферой Катании, остаются здесь на месяцы. Город полон дешёвых апартаментов и коворкингов с видом на Этну. Здесь легко найти баланс между работой и отдыхом, утренним кофе и вечерним бокалом вина у моря.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Аутентичность, атмосфера, гастрономия Жара летом Прямые рейсы и доступные цены Не все говорят по-английски Уникальное сочетание моря и вулкана Ограниченное ночное транспортное сообщение

FAQ

Как лучше добраться до Этны?

Можно арендовать автомобиль или воспользоваться организованными турами из центра города.

Сколько стоит ужин в Катании?

В среднем 15-25 евро за полноценный обед с вином.

Что купить на память?

Керамику с вулканическим орнаментом, местное вино и сладкий миндаль.

Исторический контекст

После землетрясения 1693 года Катания была полностью перестроена архитекторами эпохи барокко. Благодаря этому она стала одним из самых цельных и гармоничных городов Италии. Сегодня старинные улицы живут в ритме современности — здесь проходят фестивали, выставки и кулинарные праздники.

Катания — это Сицилия без фильтра: шумная, солнечная, немного дикая, но невероятно живая. Возможно, именно поэтому Майло Бойд точно знает, куда он вернётся в 2026 году.