Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шкловская ратуша
Шкловская ратуша
© commons.wikimedia.org by Міхаіл Дзірко ( is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 14:43

Белоруссия, которую никто не видел: города-призраки и замки без туристов

Мстиславль, Шклов и Новогрудок названы городами, где можно почувствовать настоящую Белоруссию

На канале "Самый главный путешественник" часто говорят о странах, которые мы будто знаем наизусть, но в которых ещё полно открытий. Белоруссия — именно такая. Большинство туристов ограничиваются Минском, Брестом, Гродно и Беловежской пущей, но страна хранит куда больше тайн, чем кажется. В стороне от туристических маршрутов стоят десятки удивительных мест — тихих, атмосферных, с историей и особым настроением. Я собрал 10 таких локаций, где можно почувствовать настоящую Белоруссия — без экскурсий и суеты.

Мстиславль — город, где время застыло

Кажется, будто попадаешь в прошлое: деревянные дома, узкие улицы, костёл святого Михаила Архангела и замковая гора, с которой открывается панорама города. Стоишь на ветру, смотришь вниз и словно переносишься в XIX век. Мстиславль находится недалеко от российской границы, всего в десяти километрах от Хиславичей, и именно эта "пограничная" тишина придаёт ему особое очарование.

Шкловская ратуша — белорусская мини-Прага

В центре Шклова стоит ратуша XVIII века, которая по красоте не уступает европейским. Башня с часами, фасад в старинном стиле, и ощущение, будто попал в старую Чехию. Сейчас в здании находится гимназия, но атмосферу времени это не нарушает. Войти во внутренний двор можно свободно, а сам город расположен всего в тридцати километрах от Могилёва.

Мемориал в Лесной — след битвы 1708 года

В деревне Лесная установлен мемориал, посвящённый сражению между войсками Петра I и Карла XII. Именно здесь русская армия впервые одержала победу в Северной войне. Место пропитано духом истории: вокруг поля и сосновые рощи, где до сих пор находят старинные пули и фрагменты оружия.

Костёлы в Миорах и Иказни

Белорусские костёлы — отдельный пласт культуры. Они встречаются даже в самых маленьких городках и выглядят словно декорации к старинным фильмам. В Миорах стоит Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии (1907 год), а в Иказни — церковь Божьего Тела (1912 год). Свет, проходящий через витражи, окрашивает полы в радужные полосы, а тишина внутри создаёт ощущение покоя и вечности. Здесь можно остаться наедине с собой.

Капелла в Бельмонтах — белорусская готика

Неподалёку от деревни Ахремовцы, среди холмов, стоит крошечная кирпичная капелла — усыпальница рода Пляттеров. Кажется, что она затерялась во времени. Готические окна, красный кирпич, следы ласточек под крышей — будто фрагмент итальянской Тосканы, только без туристов и кафе. Доехать сюда непросто: почти 200 километров к северу от Витебска, но ради этой красоты стоит отклониться от маршрута.

Новогрудок — сердце Великого княжества

Когда-то именно здесь короновали князей Великого княжества Литовского. Сегодня это уютный городок с руинами замка и живописной Замковой горой, откуда открывается вид на окрестности. Здесь два костёла, православный храм, дом-музей Адама Мицкевича и старинные торговые ряды. Город идеально подходит для неторопливых прогулок и атмосферных фотографий.

Замки, о которых забыли путеводители

Любчанский, Быховский и Гольшанский замки не так известны, как Мирский или Несвижский, зато куда более аутентичны. Любчанский восстанавливают волонтёры, Быховский хранит суровую военную энергетику, а в Гольшанском, по легенде, живёт призрак Белой Пани. Эти места словно оживляют страницы истории и напоминают, что за фасадом музеев Белоруссия хранит живое прошлое.

Пинск и бронекатер БК-92

Пинск часто называют самым уютным городом страны. Старые кварталы, набережные и костёл Успения Девы Марии создают атмосферу европейского города. А у реки возвышается бронекатер БК-92 — настоящий корабль, участник Великой Отечественной войны, поднятый на постамент в честь героического экипажа. Этот памятник стал символом мужества и памяти.

Усадьба Жиличи — белорусский Версаль

Величественный дворец Бугаков в Жиличах — одна из самых красивых усадеб Белоруссии. Колонны, парк, мраморные лестницы и зеркальные залы — всё это восстановлено с любовью. Здесь чувствуется дыхание прошлого, а прогулка по аллеям напоминает путешествие по миниатюрному Версалю. Особенно красиво в тёплое время года, когда цветут липы и в парке звучит музыка птиц.

Могилёвский зоопарк — радость без суеты

Это место не претендует на масштаб, но очаровывает уютом. Здесь нет очередей и громких аттракционов — только животные и доброжелательная атмосфера. Можно покормить коз, понаблюдать за тиграми и проехать на миниатюрной железной дороге. Для детей и взрослых это редкая возможность побыть ближе к природе в самом сердце города.

А что если… увидеть Белоруссия иначе?

Попробуйте спланировать путешествие не по "открыточным" маршрутам, а по этим забытым уголкам. Возьмите карту, автомобиль или велосипед, запаситесь термосом и временем. В этих местах нет сувенирных лавок и шумных туров, зато есть искренность, тишина и ощущение настоящего.

Плюсы и минусы путешествий по нетуристической Белоруссии

Плюсы

Минусы

Атмосфера уюта и спокойствия

Сложная логистика и дороги

Низкие цены, отсутствие туристов

Иногда нет кафе и гостиниц

Возможность увидеть "настоящую" страну

Мало информации и указателей

FAQ

Как добраться до Мстиславля?
Из Могилёва ходят рейсовые автобусы, а летом удобно ехать на машине через Хиславичи.

Что попробовать в местных кафе?
Попробуйте "драники по-мстиславски" и кисель из клюквы — классика белорусской кухни.

Когда лучше ехать?
С мая по сентябрь. Весной цветут яблони, летом зелень, а осенью — золотая листва и меньше туристов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Достопримечательности Перми - маршруты, памятники и лучшие места для прогулок сегодня в 7:15
Пермь без скуки и стереотипов: что посмотреть в культурной столице Урала

Уральская столица искусства, белые ночи и памятник с ушами — рассказываем, что посмотреть в Перми, где поесть посикунчики и как провести идеальные выходные.

Читать полностью » Основные достопримечательности Челябинска - от метеорита до пешеходных улиц сегодня в 5:05
Главные достопримечательности Челябинска: от парков до легендарного метеорита

Улицы с историей, метеорит в музее и прогулки вдоль пруда — Челябинск умеет удивлять. Этот маршрут поможет увидеть город с другой стороны.

Читать полностью » Глэмпинги в России: где находятся, сколько стоит и как туда добраться сегодня в 4:58
Отель в лесу и звёзды над головой: что такое глэмпинг и почему все туда рвутся

Глэмпинг — это отдых на природе без лишений: палатка превращается в уютный дом, а костёр — в вечер с видом на звёзды. Узнайте, почему этот формат стал таким популярным.

Читать полностью » Автолюбителям напомнили, какие инструменты и документы нужны для безопасного путешествия сегодня в 3:53
Собираетесь в дальнюю поездку? Эти 15 вещей спасут вас на трассе

Готовитесь к дальнему путешествию на машине? Узнайте, что обязательно взять с собой, чтобы поездка была комфортной и без неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Эксперт по туризму: Агуас-де-Линдойя — идеальный выбор для восстановления здоровья сегодня в 2:16
Агуас-де-Линдойя: где покой встречается с активным отдыхом — ваши лучшие маршруты

Откройте для себя целебные термальные воды Агуас-де-Линдойя — идеальное место для отдыха, приключений и оздоровления в самом сердце Бразилии.

Читать полностью » Туристка Евгения поделилась впечатлениями от путешествия по Абхазии в 2025 году сегодня в 1:15
Гагра, Пицунда, Рица: удивительные уголки Абхазии, которые стоит увидеть

Абхазия — уникальное место с богатой историей и природой. Узнайте, что ожидать от отдыха, от сталинских дач до древних сосен Красной книги.

Читать полностью » Эксперты: аренда жилья на Новый год в 2026 году подешевела по всей России сегодня в 0:27
Новогодние праздники без затрат: какие регионы России предлагают скидки на аренду жилья

Снижение цен на аренду жилья по всей России на Новый 2026 год откроет новые возможности для бюджетных путешествий. Не упустите шанс сэкономить!

Читать полностью » Доступные пляжные курорты: туры с перелетом и завтраками за 47 тысяч рублей вчера в 23:26
Выгодный пляжный отдых в ноябре: лучшие курорты по цене 47 тысяч рублей на человека

Откройте для себя недорогие туры на пляжный отдых в высокий сезон за 47 тысяч рублей с перелетом и завтраками.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы отмечают гостеприимство киргизов и доступность национальной кухни
Питомцы
Ночные забеги чаще случаются у домашних кошек, лишённых возможности реализовать охотничий инстинкт
Питомцы
У кошек на мордочке и у хвоста находятся железы, которыми они оставляют свой запах
Садоводство
Тыквенные семечки сохраняют витамины только при естественной сушке без нагрева — Екатерина Трофимова
Авто и мото
На руле автомобиля может находиться до 700 колоний бактерий
Красота и здоровье
Азелаиновая кислота регулирует выработку себума и помогает при акне и розацеа
Еда
Технологи: резкое охлаждение яиц в ледяной воде ухудшает вкус и структуру белка
Дом
Эшли Мёрфи из NEAT Method посоветовала использовать разделители для системного хранения одежды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet