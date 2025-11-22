Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шанхай, храм Лунхуа
© commons.wikimedia.org by Parsifall is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 17:28

Думала, что Шанхай — только шум и стекло, но один парк полностью перевернул этот стереотип

Шанхай редко ассоциируется с тишиной и пустыми пространствами, но именно такие места туристка Клавдия Буланова нашла среди шумных магистралей и стеклянных башен. Эти три локации — Шанхайский ботанический сад, World Expo Cultural Park и храм Лунхуа — показали город без привычной суеты, но с характером и глубиной. Они расположены вне самых популярных маршрутов, поэтому прогулка по ним превращается в спокойное путешествие, где можно рассматривать архитектуру и природу без толп и очередей.

Шанхайский ботанический сад

На территории в 233 гектара собраны более 3500 видов растений со всего мира. Сад впечатляет не только масштабом, но и продуманностью: здесь возвели искусственный холм, создали водопад с лодочным маршрутом и вырезали из цельного камня арочный мост.

Коллекция бонсаев считается одной из лучших в Китае. Орхидейная оранжерея поражает редкими видами, включая чёрную орхидею — одну из самых необычных в регионе. Несмотря на огромные площади, посетителей мало, поэтому прогулки проходят медленно и спокойно.

Главное отличие сада от популярных парков — отсутствие шума и ощущения "перегрузки". Здесь нет ярмарок, очередей, громкой музыки или аттракционов: пространство создано не ради развлечений, а ради демонстрации природного и культурного наследия.

World Expo Cultural Park

Эта территория осталась после Всемирной выставки и превратилась в один из самых необычных парков Шанхая. Главной точкой для многих становится павильон Китая — здание высотой почти 70 метров, построенное по принципу древней системы опор "доугун", напоминающей огромную красную корону.

Павильон России представляет конструктивистскую идею пространства, а сам парк соединяет разные природные зоны: сады, болотистые участки, реку и набережную. Это редкий для мегаполиса пример, когда городской объект превращается в природный центр, а архитектура выступает продолжением ландшафта.

Особое впечатление производит цифровая "воронка" — интерактивная инсталляция, реагирующая на движение. Она создаёт эффект втягивающего пространства, и её до сих пор используют для тестирования визуальных технологий.

Храм Лунхуа

Один из старейших и наиболее значимых храмов города. Главная его достопримечательность — пагода IX века высотой около 40 метров. Она пережила войны, пожары и несколько реставраций, сохранив оригинальный облик. Внутрь туристов уже не пускают, но снаружи строение впечатляет исторической тяжестью.

Вокруг пагоды расположены шесть павильонов для молитв: внутри — большие статуи Будды и небесных царей, сложные барельефы и ритуальный барабан. Колокол 1387 года признан историческим артефактом и используется по сей день.

Сравнение трёх локаций

Локация

Атмосфера

Особенность

Кому подойдёт

Ботанический сад

Спокойно

3500 видов растений, бонсаи, орхидеи

Любителям природы

Expo Park

Современно

Павильоны, цифровая "воронка"

Ценителям архитектуры

Храм Лунхуа

Духовно

Пагода IX века

Интересующимся историей

Как составить маршрут на один день

  1. Начать утро в ботаническом саду: тень деревьев и простор создадут мягкий ритм дня.
  2. Переместиться в World Expo Cultural Park: оценить павильоны, прогуляться по набережной.
  3. После обеда отправиться в храм Лунхуа — ближе к закату свет мягче и храмовый ансамбль выглядит особенно выразительно.
  4. Продумать переходы заранее: локации находятся не в центре, но связаны метро и недорогими такси.
  5. Взять воду и удобную обувь — прогулки по паркам занимают больше времени, чем кажется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Посетить сад в выходной → больше людей → выбрать будний день.
  • Ехать в EXPO Park без навигации → пропустить павильоны → использовать карту парка или мобильный гид.
  • Прибыть в Лунхуа ближе к закрытию → мало времени внутри павильонов → планировать визит за 2-3 часа до конца дня.

А что если…

…выбирать только одно место?
Для неспешной прогулки — Ботанический сад, для любителей архитектуры — Expo Park, для ценителей истории — Лунхуа.

…плохая погода?
Павильоны Лунхуа и часть зон Expo Park частично защищены от дождя.

…нужны фото без людей?
Все три локации отлично подходят, но лучше приходить утром.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Нет туристических толп

Удалены от центра

Природа и тишина

Мало кафе рядом

Уникальные объекты

Требуется время на дорогу

Чистые, ухоженные пространства

Не везде есть английские указатели

Комфортный маршрут на день

Нужна предварительная навигация

FAQ

Можно ли обойти все локации за один день?

Да, если начинать утром и использовать метро или такси.

Нужны ли билеты?

Ботанический сад — платный; Expo Park и Лунхуа доступны частично бесплатно.

Какой формат одежды подходит?

Удобная обувь, легкая одежда, для храма — закрытые плечи.

Мифы и правда

  • Миф: эти места "скучные" по сравнению с центром.
    Правда: они дают возможность увидеть другой Шанхай.
  • Миф: туда сложно добраться.
    Правда: метро проходит поблизости от всех трёх локаций.
  • Миф: ботанические сады интересны только весной.
    Правда: коллекции работают круглый год.

Три интересных факта

  • В саду расположена одна из крупнейших коллекций бонсаев в Китае.
  • Красная "корона" павильона Китая включает элементы древней техники "доугун".
  • Колокол храма Лунхуа официально входит в список культурного наследия.

