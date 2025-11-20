Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наследство и ипотека
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:26

Распродают вторичку, как в последний день: что оживило рынок недвижимости в Сургуте

В Сургуте рынок вторичной недвижимости продемонстрировал резкий рост за последний месяц. По данным риелторов компании "Этажи", в начале осени количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 4,5%.

Рост предложения на рынке

На вторичном рынке жилой недвижимости Сургута было выставлено на продажу 3 495 объектов, исключая квартиры за чертой города и такие типы недвижимости, как общежития, пансионаты, коммунальные квартиры и малоэтажное строительство. В сравнении с предыдущим месяцем предложение увеличилось на 146 квартир (или на 4,36%), а по сравнению с тем же периодом прошлого года — на 318 квартир (10,01%).

Популярность двухкомнатных квартир

Чаще всего сургутяне продают двухкомнатные квартиры, их доля на рынке превышает 45%. Следом идут однокомнатные и трехкомнатные объекты. Наибольшее количество квартир выставлено на продажу в северной части и в центре города.

Цены на жилье

Аналитики сообщают, что удельная цена предложения составила 123 731 рублей за квадратный метр, что на 0,05% ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Удельная цена продаж, в свою очередь, составила 112 534 рублей за квадратный метр.

Возрождение интереса к рынку

Оживление на вторичном рынке недвижимости специалисты связывают с недавним снижением ключевой ставки. Например, в начале осени интерес к покупкам на вторичном рынке в Югре вырос на 15% за месяц.

