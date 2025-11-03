Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:16

Ключи сразу — зато цена как у новостройки: вторичка в Тюмени штурмует 130 тысяч за метр

Цены на вторичное жильё в Тюмени выросли до 130 тысяч за квадратный метр — URA.RU

Цены на вторичное жильё в Тюмени продолжают расти и в октябре показали динамику, свойственную обычно рынку новостроек. По данным источников URA. RU в девелоперских кругах, стоимость квадратного метра выросла более чем на полпроцента, приблизившись к отметке 130 тысяч рублей.

"Вторичка — лидер рынка"

"Можно смело говорить, что вторичка по всем показателям ведет себя как лидер рынка. Высокий спрос, более высокие продажи, чем в новостройке. Стоимость квадрата подобралась к 130 тысячам рублей. И динамика роста цен тоже на уровне новых квартир", — сообщил собеседник агентства.

По данным портала ЕРЗ.РФ, Тюмень сейчас занимает 24-е место среди российских городов по средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке.

Почему новостройки теряют позиции

Эксперты отмечают, что "первичка" уступает в темпах роста из-за высоких ставок по ипотеке и уменьшения числа госпрограмм поддержки. При этом вторичный рынок выигрывает за счёт готового жилья, доступности и реальной возможности сразу заселиться.

"Возврат первички в лидеры возможен, но только при определённых условиях: ставка по ипотеке должна снизиться хотя бы до 15-17%, необходимо возобновление госпрограмм поддержки, а застройщики должны улучшить потребительские характеристики жилья. Покупатели готовы рассматривать новостройки, но только если они становятся не просто стройкой, а полноценным и доступным жильём "под ключ"", — пояснил URA. RU управляющий партнёр компании MAIN DIVISION Андрей Глушкин.

Что дальше

До тех пор, пока стоимость кредитов остаётся высокой, аналитики прогнозируют сохранение лидерства вторичного рынка не только в Тюмени, но и в других крупных городах России.

